На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице октябрьской – цистерна с водой подъедет к дому № 1.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 29 по улице Космонавтов и в частном секторе улиц Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара. Воду подвезут к дому № 29 по улице Космонавтов и по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях энергетики будут проводить в 1-м Театральном переулке – электричество отключат с 09:00 и до 17:00, предупредили в энергокомпании.