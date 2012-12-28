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Общество
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25 минут назад
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 13 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 29 по улице Космонавтов и в частном секторе улиц Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара. Воду подвезут к дому № 29 по улице Космонавтов и по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях энергетики будут проводить в 1-м Театральном переулке – электричество отключат с 09:00 и до 17:00, предупредили в энергокомпании.
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