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204
25 минут назад
1

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице октябрьской – цистерна с водой подъедет к дому № 1. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 29 по улице Космонавтов и в частном секторе улиц Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара. Воду подвезут к дому № 29 по улице Космонавтов и по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

13 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях энергетики будут проводить в 1-м Театральном переулке – электричество отключат с 09:00 и до 17:00, предупредили в энергокомпании. 

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Комментарии (1)

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Ну
7 минут назад
А на счёт акции в пятёрке то это все-завлекуха и чепуха.
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