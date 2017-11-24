11 пятиклассников в Липецке отправлены в больницу прямо с уроков

Сегодня 11 учеников 5б класса средней школы № 35 села Сселки были отправлены в больницу прямо с урока с тошнотой и головокружением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о плохом самочувствии детей поступило в дежурную службу спасателей в 11.00 от директора школы. Детей отвезли для обследования в токсикологическое отделение ГУЗ Областной детской больницы. Дальнейшая информация уточняется.