Происшествия

38 минут назад

11 пятиклассников в Липецке отправлены в больницу прямо с уроков

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#отравление
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11 пятиклассников в Липецке отправлены в больницу прямо с уроков

Сегодня 11 учеников  5б класса средней школы № 35 села Сселки были отправлены в больницу прямо с урока  с тошнотой и головокружением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о плохом самочувствии детей поступило в дежурную службу спасателей в 11.00 от директора школы.

Детей отвезли для обследования в токсикологическое отделение ГУЗ Областной детской больницы. Дальнейшая информация уточняется.       

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#отравление
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Комментарии (1)

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шшш

2 минуты назад
До каких пор в школах будет твориться БАРДАК? А в 35 - й школе все руководство - половина родственники. Вот где порядок надо наводить!!!!!
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