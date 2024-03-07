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Культура
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44 минуты назад
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Фигаро сыграл молодой актёр Данила Арустамов — он тоже из Ярославля.
Постановка в целом получилась классической. Бросаются в глаза разве что яркие крашеные парики и наряды — но всё очень гармонично и выдержано в духе времени. Кстати, пьеса Бомарше была написана во Франции, но там её запретили, и тогда автор изменил место действия на Испанию. Испанский колорит в липецком прочтении «Женитьбы Фигаро» — один из принципиальных моментов. Трёхчасовой спектакль яркий, с красивыми декорациями и светом, пластичный и динамичный, он наполнен колоритными танцами — их поставила хореограф Наталия Цекот и авторской музыкой — её написал композитор Василий Тонковидов, который ранее уже работал над «Талантами и поклонниками». При этом жанр постановки «Безумный день, или Женитьба Фигаро» остался драматическим, а не музыкальным: это комедия, а не мюзикл.
Над спектаклем работал 70-летний режиссёр из Ярославля Александр Кузин. В Липецке он по долгу профессии впервые. Хотя на его счету уже около 150 постановок.
Исполнитель роли Фигаро Данила Арустамов — тоже из Ярославля. А все потому, что в театре новый-старый директор Юрий Итин. До этого он был серым кардиналом — числился в роли советника директора театра Толстого, но с конца прошлого года официально стал его руководителем. До Липецка Итин руководил в Ярославле Российским государственным академическим театром драмы имени Фёдора Волкова, но потом в его биографии вышла неприятная история с судом по делу «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова.
— Когда Итин руководил театром Волкова, мне посчастливилось ставить там несколько спектаклей, и поэтому, когда он перешёл в Липецк, я с удовольствием по его первому приглашению приехал, посмотрел, познакомился с труппой. Дальше мы сидели и решали, какую пьесу и на кого ставить в труппе. В конце концов выбрали «Фигаро» по предложению Итина: так администрация театра поняла, что необходимо сегодня городу. Понадобились великая классика из первого мирового ряда, воздух, какая-то другая энергия и то, что ложится на актёрский состав. Пьеса большая, пятиактная, разговорная… Как раз в театре Толстого появились два молодых талантливых артиста: Александра Гумина уже сыграла в «Гамлете» и в «Талантах и поклонниках» и играет центральную роль Сюзанны, а для Данила Арустамова Фигаро — первая большая центральная роль. Я надеюсь, что Липецк и драматический театр получили блестящую талантливую пару молодых актёров, — сказал GOROD48 Александр Кузин.
По словам режиссёра, написанную более 200 лет назад пьесу Бомарше в Липецке пытались прочитать с точки зрения сегодняшнего дня. А своей главной режиссёрской находкой Александр Кузин назвал… Данила Арустамова.
— Он учился в институте (Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина), где я работаю. Я наблюдал его с первого курса, хотя он не учился у меня — учился у моего коллеги. Я наблюдал его движения, рост. И я очень рад, что он впервые прозвучит в моём спектакле, произошло счастливое совпадение — случайность, — добавил Александр Кузин.
Фигаро из Данила Арустамова получился очень экспрессивным и правдивым: за спектакль лицо артиста несколько раз истекало потом. Режиссёр Александр Кузин также признался, что до ремонта наш театр произвёл на него грустное впечатление. А сейчас всё сложилось: и труппа, и стены — возникло ощущение театра.
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