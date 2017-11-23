Общество

сегодня, 14:30

На снос аварийных деревьев в Липецке выделили миллион рублей

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#Бюджет
На снос аварийных деревьев в Липецке выделили миллион рублей

А на новогодние праздники - полмиллиона.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутатам предложили немного изменить параметры муниципальной казны. 

Это связано с дополнительной суммой в 4 млн рублей, попавшей в муниципальный бюджет из областного и федерального бюджетов. Депутаты согласились выделить по предложению мэрии миллион рублей на снос аварийных деревьев. И это правильно: вчерашний снегопад обрушил в Липецке почти 40 деревьев; некоторые упали на автомобили, дороги и даже на трамвайные пути. Сопоставимая сумма достанется муниципальному лагерю отдыха "Орленок" на приобретение мебели для столовой и спален. Более 2,5 млн рублей будет потрачено на исполнение чиновниками судебных решений и оплату административных штрафов.

За счёт перераспределения средств 5 млн рублей с других расходных статей бюджета будут направлены на оснащение камерами видеонаблюдения школ города. Ещё полмиллиона чиновники израсходуют на проведение новогодних праздников.

С учётом поправок доходная часть бюджета Липецка на этот год составит 11,3 млрд рублей, расходная - 11,8 миллиарда. Дефицит муниципальной казны - 584 млн рублей.

- Татьяна Юрьевна, вы достаточно выделяете денег на уборку города от снега? Я получил вчера много жалоб от липчан по этому поводу, - обратился к докладчице депутат Николай Быковских.

Отвечать на него взялся первый заместитель главы Липецка Дмитрий Аверов.

По словам первого вице-мэра, вчера на Липецк выпала почти месячная норма осадков. Снежный покров составил 25 сантиметров. Такой форс-мажор дорожники встретили достойно. Так, в Липецке не было допущено перебоев в работе общественного транспорта. К утру силами 70 единиц муниципальной техники убраны были все дороги, по которым ездят автобусы и "маршрутки". Днём на расчистке дорог от снега работало уже 90 машин, что позволило помочь техникой некоторым управляющим компаниям. Остались проблемы с уборкой снега во дворах микрорайонов и тротуаров. Но если Липецк не попадёт под новый удар стихии, уже в выходные будет вывезен снег из центральной части города. 
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#Бюджет

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липецк

8 минут назад
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