Происшествия
120
19 минут назад
20-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Девушка пыталась заработать на бирже.
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, по указанию «менеджера» ельчанка перевела на различные счета взятые в кредит 2 170 959 рублей, а когда попыталась вывести деньги, ей пояснили, что необходимо вложить еще. Тогда девушка поняла, что с ней работают мошенники и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
0
2
0
0
2
Комментарии