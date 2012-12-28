Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Продавщица сельского магазина обнаружила на улице труп
Происшествия
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Происшествия
Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, новый главный в ЖКХ и ремонт очередного моста
Общество
Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?
Общество
15 марта большинство липецких школьников будут учиться дома
Общество
Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +4
Погода в Липецке
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Читать все
Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета
Происшествия
Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей
Общество
С выпускницы медвуза взыскали потраченные на её обучение деньги
Общество
Ваш фирменный рецепт блинов?
Говорит Липецк
По 1000 рублей за проезд в автобусе списали с 21 пассажира
Общество
За неделю от COVID-19 умерли три человека
Коронавирус
20-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
11-летний мальчик попал под автомобиль на улице Гагарина
Происшествия
В пожаре погиб 54-летний мужчина
Происшествия
Отсудить 5,2 миллиона рублей за «Елецкие кружева» не удалось
Общество
Читать все
Происшествия
120
19 минут назад

20-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Девушка пыталась заработать на бирже.

В Ельце в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая ещё в январе решила заработать на бирже, занимаясь покупкой и продажей акций.

Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, по указанию «менеджера» ельчанка перевела на различные счета взятые в кредит 2 170 959 рублей, а когда попыталась вывести деньги, ей пояснили, что необходимо вложить еще. Тогда девушка поняла, что с ней работают мошенники и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
2
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru