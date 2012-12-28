20-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Девушка пыталась заработать на бирже.

В Ельце в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая ещё в январе решила заработать на бирже, занимаясь покупкой и продажей акций.Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, по указанию «менеджера» ельчанка перевела на различные счета взятые в кредит 2 170 959 рублей, а когда попыталась вывести деньги, ей пояснили, что необходимо вложить еще. Тогда девушка поняла, что с ней работают мошенники и обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».