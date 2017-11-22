Общество

55 минут назад

Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам

6 208
#подводная лодка "Липецк"
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Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам

Стартовал сбор средств на приобретение новогодних подарков для экипажа подводной лодки «Липецк». 

Как сообщают в пресс-службе мэрии, все желающие подарить новогоднее настроение морякам подшефной субмарины могут перечислить средства в Липецкий городской общественный фонд социального развития, или отправить SMS-сообщение на короткий номер 3443 со словом ВАЖНО_(после нижнего подчеркивания следует указать сумму). Отправка SMS с любого оператора связи бесплатно.

Договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Тогда же впервые отправлены новогодние подарки на субмарину. Однако прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета. Тогда в Полярный, где базируется боевой корабль, отправилась машина, груженная спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборкой из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.

6 208
#подводная лодка "Липецк"
1

Комментарии (6)

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Ххх

14 минут назад
Ха! Ржунимагу., ну так это в Зимбабве))
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Хорошая колбаска

18 минут назад
гость, у Сечина, который плевал на российский суд.
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Ха! Ржунимагу.

21 минуту назад
В Зимбабве наоборот, военные устроили настоящий, всенародный праздник населению.
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ГОСТЮ

25 минут назад
А где ее колбаску то взять хорошую.Кончились советские времена.Жрем гамно.
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Моряк

36 минут назад
Скажите, в липецке бывают красивые проститутки? А то куда не приедешь везде или узкоглазые,желтолицые,ну и уродины!
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гость

38 минут назад
Только ради бога, не отправляйте туда минералку. И "Росинкой"и "Бюветом" завалены все полки в Мурманской области.Лучше хорошей липецой колбаски послать, сала соленого...
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