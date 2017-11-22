Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам

Стартовал сбор средств на приобретение новогодних подарков для экипажа подводной лодки «Липецк».

Как сообщают в пресс-службе мэрии, все желающие подарить новогоднее настроение морякам подшефной субмарины могут перечислить средства в Липецкий городской общественный фонд социального развития, или отправить SMS-сообщение на короткий номер 3443 со словом ВАЖНО_(после нижнего подчеркивания следует указать сумму). Отправка SMS с любого оператора связи бесплатно.

Договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Тогда же впервые отправлены новогодние подарки на субмарину. Однако прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета. Тогда в Полярный, где базируется боевой корабль, отправилась машина, груженная спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборкой из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.