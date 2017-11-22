55 минут назад
Липчан призывают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам
Стартовал сбор средств на приобретение новогодних подарков для экипажа подводной лодки «Липецк».
Договор о шефских связях «Б-177» и администрации Липецка был подписан в декабре 2000 года, когда лодке присвоили имя нашего города. Тогда же впервые отправлены новогодние подарки на субмарину. Однако прочные связи между мэрией и подводниками установились с 2006 года, после создания шефского Общественного совета. Тогда в Полярный, где базируется боевой корабль, отправилась машина, груженная спортивным инвентарем, продуктами, и сувенирами, а также сформированной для моряков-подводников подборкой из местной прессы и документальных фильмов о Липецке.
Ххх
Хорошая колбаска
Ха! Ржунимагу.
ГОСТЮ
Моряк
гость