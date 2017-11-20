Культура

39 минут назад

На площади Петра слепят 2018 снеговиков

6 233
#Новый год #снеговик
На площади Петра слепят 2018 снеговиков

В Липецке пройдёт «Снеговик-шоу».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, один из самых креативных конкурсов в рамках фестиваля «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» называется «Две тысячи восемнадцать снеговиков».

Если не подведет погода, 16 декабря в 16:00 липчане украсят площадь Петра Великого снеговиками, среди которых будут выбраны самый большой и самый креативный.   Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу», где аниматоры должны будут подготовить визитку-выступление. Слепить снеговика участники конкурса смогут не только из снега, но и из нетрадиционных материалов – работы будут представлены на декоративно-прикладной выставке.

Заявки на участие в конкурсе (кроме номинаций «Самый большой снеговик», «Самый креативный снеговик», где предварительная запись не нужна) принимаются до 8 декабря.

Фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» торжественно откроет сезон новогодних праздников. Липчан приглашают не только весело, но и с пользой провести время и спланировать семейный досуг в новогодние каникулы. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют как муниципальные, так и коммерческие новогодние мероприятия. Здесь можно будет увидеть фрагменты новогодних спектаклей и утренников, выбрать каток недалеко от дома, узнать о новогодних акциях. Завершит фестиваль фейерверк.

 

6 233
#Новый год #снеговик

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанка

5 минут назад
И деньги на проведение акции выделят? Мы делаем деньги из воздуха, чтоб снова пустить их на ветер...
ответить

гость

7 минут назад
Дурная голова рукам покоя не дает!
ответить

Мимоходом

12 минут назад
С уборкой снега обср...сь, так хоть в снеговики его закатают. И то чужими руками.
ответить

....

13 минут назад
Да... с петухами из навоза мы опоздали....
ответить

ха-ха-ха

17 минут назад
из целебной липецкой грязи!
ответить

Не смешите народ

18 минут назад
Из опилок что-ли?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»
#фестиваль #молодёжь
1
В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»

56 минут назад

Культура
Усманские пенсионеры вернулись с наградой с поединка хоров
#поединки хоров
Усманские пенсионеры вернулись с наградой с поединка хоров

сегодня, 12:27

Культура
Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке
#музей #выставка
2
Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке

сегодня, 11:25

Культура
В Липецке пройдёт областной кадетский бал
#бал #кадеты
2
В Липецке пройдёт областной кадетский бал

сегодня, 11:20

Культура
Дню матери посвятят фотовыставку
#День матери #выставка
Дню матери посвятят фотовыставку

сегодня, 10:52

Культура
В Липецк привезут более 140 экспонатов из Сергиева Посада
#выставка
В Липецк привезут более 140 экспонатов из Сергиева Посада

сегодня, 09:39

Культура