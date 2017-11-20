На площади Петра слепят 2018 снеговиков

В Липецке пройдёт «Снеговик-шоу».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, один из самых креативных конкурсов в рамках фестиваля «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» называется «Две тысячи восемнадцать снеговиков».

Если не подведет погода, 16 декабря в 16:00 липчане украсят площадь Петра Великого снеговиками, среди которых будут выбраны самый большой и самый креативный. Изюминкой конкурса станет «Снеговик-шоу», где аниматоры должны будут подготовить визитку-выступление. Слепить снеговика участники конкурса смогут не только из снега, но и из нетрадиционных материалов – работы будут представлены на декоративно-прикладной выставке.

Заявки на участие в конкурсе (кроме номинаций «Самый большой снеговик», «Самый креативный снеговик», где предварительная запись не нужна) принимаются до 8 декабря.

Фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки» торжественно откроет сезон новогодних праздников. Липчан приглашают не только весело, но и с пользой провести время и спланировать семейный досуг в новогодние каникулы. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют как муниципальные, так и коммерческие новогодние мероприятия. Здесь можно будет увидеть фрагменты новогодних спектаклей и утренников, выбрать каток недалеко от дома, узнать о новогодних акциях. Завершит фестиваль фейерверк.