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Коммунисты проиграли суд чиновникам

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Коммунисты проиграли суд чиновникам

Проезд в общественном транспорте за 22 рубля - законен и обоснован.

Сегодня в Липецком областном суде вынесли решение по иску обкома КПРФ к управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Коммунисты пытались опротестовать повышение стоимости проезда за наличный расчет в общественном транспорте с 17 до 22 рублей, но у них ничего не получилось.

- Суд отказал коммунистам в удовлетворении заявленных ими требований. Судебное решение законное и справедливое. На наш взгляд, в управлении потребительского рынка и ценовой политики тариф на проезд в общественном транспорте Липецка принимался в соответствии с действующим законодательством. На него было дано соответствующее экспертное заключение. Никакого основания опротестовать приказ о новом тарифе у истцов не было, - прокомментировал решение суда представитель ответчика, заместитель руководителя ведомства Юрий Букреев.

- Нельзя сказать, что это решение было неожиданным. Мы и предполагали, что в Липецкой области не будет дана объективная оценка нашим аргументам. А они были весомыми. И по ходу заседания мы не услышали внятных ответов ответчика на наши вопросы. Но мы рук не опускаем. Будем оспаривать вынесенное решение в Верховном суде, - сказал один из истцов, второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.

Напомним, что коммунисты в своем иске заявили, что разница в стоимости проезда по карте в 17 рублей и за 22 рубля - за наличные - явная дискриминация пассажиров. По мнению истцов, цена должна быть единой при любом способе оплаты проезда. Выступая в заседании, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат облсовета Николай Разворотнев заявил, что разницу в 5 рублей при поездке на себе не ощущает: «Барышни в передниках с чаем и кондиционером меня до Театральной площади в автобусе не сопровождают. Это и есть дискриминация. Платим мы с соседом разные суммы, а услуги получаем одинаковые». У истца сложилось впечатление, что «управление потребительского рынка держит бога за бороду» и все же нарушило регламент, «и наломав дров, должно отступить назад», то есть отменить повышение стоимости.

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Комментарии (11)

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vvvv

11 минут назад
проезд стоит не 22 рубля а 44 .или назад вам не ехать а пешком идти ..это очень ДОРОГО ....ну если только в селе сегодня зарплату до 30 тысяч подняли я слышал ....а в городе вообще наверное как в МОсКВЕ ....то я МОЛЧУ А ВООБШЕ НУЖНО ВОРАМ ЕДИНОРОСАМ ПИЛЫ И В ТАЙГУ ВМЕСТЕ С ПРОКУРАТУРОЙ
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кокс

18 минут назад
Житель, согласен полностью и разница должна достигать 100%
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Житель

21 минуту назад
Разница по карте и наличными - мера вынужденная. Иначе не заставить народ ездить по карте, а без этого не взять под контроль выручку "маршрутчиков".
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Наталья

22 минуты назад
Кто бы сомневался. Суд у на прикормлен и о независимости от властей и не слышал.
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так только в россии

22 минуты назад
вместо нового транспорта, новые тр. карты, путен всех научит воровать, равняйтесь на димона и путена
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Пассажир

27 минут назад
Законники в общественном транспорте не ездят и не знают, как "кусается" оплата проезда, хоть с картой, хоть без нее. Особенно, если делать пересадки. А в Воронеже почему стоимость проезда ниже?
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коксу

30 минут назад
Подожди кокс,после выборов в марте сделают по карте 22 или больше и бесконечно!!!!С этим народом можно что угодно делать,воровской власти,судам и для благ олигархов!В соседних областях проезд сколько стоит...
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Интересно

36 минут назад
Может и хлеб в магазине сделать по карте дешевле? Странно, если я, житель районного центра области, приехал в областную больницу, карты у меня нет, то мне платить 22 руб? Может мне автобус отдельный подадут? Это дискриминация меня, как человека.
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натюрлих

36 минут назад
Верните лиазы 677 они лучше немецкой рухляди!
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кокс

46 минут назад
по карте проезд 17 рублей кто мешает ездить по карте ?а то что по карте дешевле чем наличными это мировая практика.
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