Коммунисты проиграли суд чиновникам

Проезд в общественном транспорте за 22 рубля - законен и обоснован.

Сегодня в Липецком областном суде вынесли решение по иску обкома КПРФ к управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Коммунисты пытались опротестовать повышение стоимости проезда за наличный расчет в общественном транспорте с 17 до 22 рублей, но у них ничего не получилось.



- Суд отказал коммунистам в удовлетворении заявленных ими требований. Судебное решение законное и справедливое. На наш взгляд, в управлении потребительского рынка и ценовой политики тариф на проезд в общественном транспорте Липецка принимался в соответствии с действующим законодательством. На него было дано соответствующее экспертное заключение. Никакого основания опротестовать приказ о новом тарифе у истцов не было, - прокомментировал решение суда представитель ответчика, заместитель руководителя ведомства Юрий Букреев.



- Нельзя сказать, что это решение было неожиданным. Мы и предполагали, что в Липецкой области не будет дана объективная оценка нашим аргументам. А они были весомыми. И по ходу заседания мы не услышали внятных ответов ответчика на наши вопросы. Но мы рук не опускаем. Будем оспаривать вынесенное решение в Верховном суде, - сказал один из истцов, второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.



Напомним, что коммунисты в своем иске заявили, что разница в стоимости проезда по карте в 17 рублей и за 22 рубля - за наличные - явная дискриминация пассажиров. По мнению истцов, цена должна быть единой при любом способе оплаты проезда. Выступая в заседании, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат облсовета Николай Разворотнев заявил, что разницу в 5 рублей при поездке на себе не ощущает: «Барышни в передниках с чаем и кондиционером меня до Театральной площади в автобусе не сопровождают. Это и есть дискриминация. Платим мы с соседом разные суммы, а услуги получаем одинаковые». У истца сложилось впечатление, что «управление потребительского рынка держит бога за бороду» и все же нарушило регламент, «и наломав дров, должно отступить назад», то есть отменить повышение стоимости.



