Общество

24 минуты назад

В Липецке просят ввести рельсовый автобус

1 292
#транспорт #инициатива
В Липецке просят ввести рельсовый автобус

Транспорт должен соединить город с Грязями.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Мария Яковлева вынесла на суд интернет-активистов предложением ввести новый транспорт между Липецком и Грязями — рельсовый автобус. По мнению автора, пара «электричка-автобус» будет пользоваться популярностью у пассажиров.

- Предлагаю согласовать с ППК «Черноземье» возможность назначить рельсовый автобус РА2 (такой же как сейчас ходит по маршруту Грязи — Жердевка) на линии Грязи Воронежские — Липецк, для комфортного, без пробок, передвижения граждан проживающих возле вокзала «Липецк», Сокола (Чугун-1), п.Новой жизни (Чугун-2), ст.Казинки к скоростным поездам Воронеж — Москва и действующим электричкам на Мичуринск и Воронеж. Предлагаю отправление из Липецка в 7:20, 16:10, а отправление из Грязей в 13:40 и 22:20 - это к московским поездам Воронеж-Москва, а к электричкам пусть само ППК «Черноземье» решает как удобнее состыковать по времени, - поясняет предложение автор.

Инициатива о новом транспорте в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 декабря. Если к этому сроку идею поддержат 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
1 292
#транспорт #инициатива

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

нью. васюки

57 секунд назад
И. рельсовый. самолёт. на. лыжах. до. Плеханово
ответить

Еще в рубрике

Транспортное сообщение на магистралях города остается стабильным

5 минут назад

Общество
Липчане, в принципе, довольны детской инфраструктурой в городе
#инфраструктура
1
Липчане, в принципе, довольны детской инфраструктурой в городе

16 минут назад

Общество
На въезде в Чаплыгин установлен крест
#крест
2
На въезде в Чаплыгин установлен крест

27 минут назад

Общество
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
#пьяные за рулем
2
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

28 минут назад

Общество
Из-за снегопада без света в Липецке остались 5000 человек
#снегопад
2
Из-за снегопада без света в Липецке остались 5000 человек

34 минуты назад

Общество
Липецкий губернатор начал утро с жизнеутверждающего твита про улыбки и шоколад
Липецкий губернатор начал утро с жизнеутверждающего твита про улыбки и шоколад

сегодня, 10:00

Общество