Общество
24 минуты назад
В Липецке просят ввести рельсовый автобус
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Транспорт должен соединить город с Грязями.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Мария Яковлева вынесла на суд интернет-активистов предложением ввести новый транспорт между Липецком и Грязями — рельсовый автобус. По мнению автора, пара «электричка-автобус» будет пользоваться популярностью у пассажиров.
- Предлагаю согласовать с ППК «Черноземье» возможность назначить рельсовый автобус РА2 (такой же как сейчас ходит по маршруту Грязи — Жердевка) на линии Грязи Воронежские — Липецк, для комфортного, без пробок, передвижения граждан проживающих возле вокзала «Липецк», Сокола (Чугун-1), п.Новой жизни (Чугун-2), ст.Казинки к скоростным поездам Воронеж — Москва и действующим электричкам на Мичуринск и Воронеж. Предлагаю отправление из Липецка в 7:20, 16:10, а отправление из Грязей в 13:40 и 22:20 - это к московским поездам Воронеж-Москва, а к электричкам пусть само ППК «Черноземье» решает как удобнее состыковать по времени, - поясняет предложение автор.
Инициатива о новом транспорте в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 декабря. Если к этому сроку идею поддержат 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
- Предлагаю согласовать с ППК «Черноземье» возможность назначить рельсовый автобус РА2 (такой же как сейчас ходит по маршруту Грязи — Жердевка) на линии Грязи Воронежские — Липецк, для комфортного, без пробок, передвижения граждан проживающих возле вокзала «Липецк», Сокола (Чугун-1), п.Новой жизни (Чугун-2), ст.Казинки к скоростным поездам Воронеж — Москва и действующим электричкам на Мичуринск и Воронеж. Предлагаю отправление из Липецка в 7:20, 16:10, а отправление из Грязей в 13:40 и 22:20 - это к московским поездам Воронеж-Москва, а к электричкам пусть само ППК «Черноземье» решает как удобнее состыковать по времени, - поясняет предложение автор.
Инициатива о новом транспорте в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 декабря. Если к этому сроку идею поддержат 700 пользователей, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
1 292
нью. васюки