Самые высокооплачиваемые бюджетники в Липецкой области — преподаватели вузов и врачи

Росстат представил средние зарплаты бюджетников в регионах, в том числе и в Липецкой области, за три квартала 2017 года. Самые высокие зарплаты, согласно статистическим данным, сложились у преподавателей учреждений высшего образования и врачей, самые маленькие — у младшего медицинского персонала.

Так, зарплата педагогов дошкольного образования по итогам января-сентября составила 21 054 рубля, учителей школ — 24 802 рубля. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 23 676 рублей, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 24 302 рубля. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 39 696 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 37 545 рублей. Уровень средней зарплаты врачей составил 38 300 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 21 277 рублей, младшего медперсонала — 14 460 рублей. Средняя зарплата социальных работников за девять месяцев составила 19 662 рубля, работников учреждений культуры — 20 809 рублей, сообщает Росстат.