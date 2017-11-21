Экономика

сегодня, 16:56

Самые высокооплачиваемые бюджетники в Липецкой области — преподаватели вузов и врачи

20 1353
#зарплата
2
Самые высокооплачиваемые бюджетники в Липецкой области — преподаватели вузов и врачи

Росстат представил средние зарплаты бюджетников в регионах, в том числе и в Липецкой области, за три квартала 2017 года. Самые высокие зарплаты, согласно статистическим данным, сложились у преподавателей учреждений высшего образования и врачей, самые маленькие — у младшего медицинского персонала.

Так, зарплата педагогов дошкольного образования по итогам января-сентября составила 21 054 рубля, учителей школ — 24 802 рубля. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 23 676 рублей, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 24 302 рубля. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 39 696 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 37 545 рублей. 

Уровень средней зарплаты врачей составил 38 300 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 21 277 рублей, младшего медперсонала — 14 460 рублей. 

Средняя зарплата социальных работников за девять месяцев составила 19 662 рубля, работников учреждений культуры — 20 809 рублей, сообщает Росстат. 

20 1353
#зарплата
2

Комментарии (20)

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26 минут назад
Ноют,а зарплаты больше всех.
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здравозахоронение по липецки

37 минут назад
посмотрите например на больничку на тракторном это пи-дец полнейший такого не было даже вовремя войны люди ходят тетрациклин покупают развал полнейший, за эти ничтожные копейки разбежались все медсестры, только у этих деятелей все прекрасно забрехались до крайности
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Город

41 минуту назад
Z, данные для статистики предоставляют бухгалтера Ваших организаций, поэтому все претензии по такой заработной плате уместнее адресовать именно к ним..
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Z

52 минуты назад
Как можно доверять Росстату, который не в курсе, что младших медицинских работников не существует? С целью уменьшения огромных окладов их всех из санитарок перевели в уборщицы.
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Иван

54 минуты назад
Добавлю,что медсестры еще и полы моют чтобы добиться таких зарплат и тд и тп,а оклад то 7 с копейками
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Зарплаты неплохие

57 минут назад
Еще бы профессионализм у них был.А то одни жалеют фашистских солдат в плену,другие воспаление легких от рака отличить не могут.
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злой обыватель

сегодня, 19:13
Уберите из зарплаты врачей дежурства - , я про то и говорил. И везде так на госслужбе. Даже судья несет председателю суда. Тамара Георгиевна Морщакова предлагала исключить из функций председателей судов процессуальные обязанности и оставить только функции общего руководства. Но всё как горох об стену... Да и уже поздно. Потому что на госслужбе остались только те, для которых взяточничество - жизненное кредо и смысл всей жизни.(((
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старый

сегодня, 19:08
ябена мать Королев за врался зарплаты у нас в Липецке самые нищии. уроды сами лопатами гребут.
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майк

сегодня, 18:51
вобщем, живут не тужат учителя и врачи -деньги гребут лопатой и работают кое-как.
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Петр

сегодня, 18:33
наглое вранье! я - учитель с категорией и доплатами, фактически 2 ставки , зп 21тыс рублей.оговорюсь, что чистыми. но в учительских кругах у меня зп огромная считается
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