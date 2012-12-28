Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело

Летом прошлого года в Грязинском районе подрались двое взрослых и трое подростков. Один из мальчишек стал обвиняемым по уголовному делу. GOROD48 попробовал разобраться в этой истории.

Эта история выглядит как сюжет сериала про ребенка из музыкальной школы, который научившись драться, вырубал «на раз» взрослых.Житель села Большой Самовец Грязинского района Савелий, правда, не вступал в уличные группировки и не собирался завоевывать авторитет кулаками ни у сверстников, ни у кого бы то ни было. Авторитет у него и так имелся. Парень — гордость района, аккордеонист. В 2022 году Савелий стал стипендиатом областной премии для одаренных детей. Правда, кроме музыки мальчишка учился каратэ. Как говорит его мама Татьяна, чтобы уметь в случае чего защитить себя и близких.Прошлым летом Савелий стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Парень и его друзья поссорились с двумя взрослыми мужчинами.Из материалов дела следует, что трое подростков чинили на берегу Матыры мостушку и стучали молотками, а на противоположной стороне реки находились двое рыбаков — 28-ми и 45-ти лет.В протоколах опроса взрослых записано, что один из рыбаков «шумнул» парням: «Можно потише? Постучите себе по голове!». Пацаны, с его слов, ответили: «Плыви сюда, мы тебе сейчас настучим!»Рыбаки тут же поплыли на лодке к парням. Пока плыли, стороны переругивались. Когда лодка причалила, на берег сошел 28-летний рыбак, и один из парней толкнул его в грудь. Рыбак упал, а когда поднимался, к нему подбежал второй мальчишка, в нем он позже опознает Савелия, и коленом ударил его в область нижней челюсти.Конфликт продолжался еще несколько минут.Затем 28-летний мужчина заметил, что изо рта у него идет кровь, а челюсти не смыкаются, крикнул об этом мальчишкам, и те тут же убежали. А рыбак отправился в травмпункт Грязинской ЦРБ откуда его направили в Липецк с диагнозом «Перелом нижней челюсти». Рыбака госпитализировали, а его брат в это время занялся поисками мальчишек по соцсетям. Пострадавший опознал в нанесшем ему удар коленом подростке Савелия.Савелий рассказал следователям другую версию конфликта. Втроем с друзьями и собакой они отправились на Матыру ремонтировать мостушку со стороны села Большой Самовец, чтобы с нее рыбачить. Где-то через час на противоположной стороне реки появились два рыбака. Они привязали к мостушке сеть и начали ее растягивать, отплывая на лодке.Стучавшим молотками пацанам мужики крикнули: «Постучи себе по голове!». Савелий ответил: «Если надо — постучу!».Рыбаки тут же поплыли к школьникам. 28-летний мужчина вышел на берег с веслом в руках, и, по словам Савелия, угрожал: «Я сейчас тебе этим веслом по хребтине ударю!». Потом он положил весло и начал нецензурно оскорблять мальчишку, второй рыбак встал рядом. Савелий оказался между ними и один из рыбаков схватил его за шею, предложив выйти «один на один». Савелий его оттолкнул, мужчина ударил мальчишку ладонью по лицу. Савелий ответил так же — ладонью по лицу, но, поскольку оппонент, со слов Савелия был нетрезв, он попятился и упал. Второй рыбак дважды попытался ударить Свелия по лицу, но подросток увернулся. Начался, как говорится беспорядочный «махач». Савелий не помнит, чтобы бил при этом кого-то ногой в челюсть.Кстати, в беседе с GOROD48 Савелий со стопроцентной уверенностью заявил, что не бил оппонента коленом:— Это невозможно, во мне метр восемьдесят роста, а удар, был нанесён, когда мужчина поднимался из лежачего состояния.Также Савелий в протоколе допроса пояснил, что и второй взрослый мужчина набросился на него, ударил в ухо, после чего парень, почувствовав боль, упал, а мужчина сел на него. Началась борьба, но сильных ударов они больше друг-другу не наносили.Со слов Савелия, его друзья не дрались с мужиками. Один из них только схватил за руки мужчину, стараясь не пустить его к Савелию, когда тот собрался его бить.Затем все успокоились, и подростки с места драки ушли.По факту получения 28-летним рыбаком перелома челюсти было возбуждено уголовное дело.— В производстве отдела дознания ОМВД России по Грязинскому району находится уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Результаты расследования будут отправлены в прокуратуру. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело пойдет в суд, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Родители Савелия с лета находятся в шоковом состоянии. Их сыну, одаренному ребенку, областному стипендиату, грозит судимость по уголовной статье!— Моему ребёнку предъявлена 112 статья (умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести). О каком умысле может идти речь, если не мой сын, а пьяные мужики приплыли и начали драку. Это они имели преступный умысел и цель. Но правоохранительные органы, почему то, не берут это обстоятельство во внимание. Пострадавший был пьян и мог сломать челюсть в результате падения. Тем более, что при поступлении в больницу он именно так и написал. А потом стал придумывать: сначала его ударили кулаком, потом коленом. Почему такие противоречивые показания не заставляют органы задуматься? Что должен был делать подросток, когда его пытаются избить пьяные «мужчины»? В состоянии сильнейшего испуга он защищался как мог.Знакомы с ситуацией и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.— Об этой неординарной истории знаю исключительно из средств массовой информации. К сожалению, конфликтные ситуации между подростками и взрослыми людьми все чаще встречаются в нашем обществе и получают общественный резонанс.Безусловно, все надо рассматривать с точки зрения закона. Но, убежден, что в любом конфликте между взрослыми и несовершеннолетними, мудрость и осознание своих действий должны быть, в первую очередь, со стороны совершеннолетнего человека. Нельзя забывать, что до 18 лет — это ребенок и весь объем ответственности лежит на родителях и взрослых, его окружающих. Взрослых, которые должны подавать пример!Насколько мне известно, окончательное решение по данному делу не принято. Но убежден, что система правосудия учтет все обстоятельства конфликта, принимая во внимание возраст несовершеннолетнего, — сказал GOROD48 уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.