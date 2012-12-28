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Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
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Происшествия
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53 минуты назад
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Как 15-летний стипендиат областной премии сломал челюсть рыбаку и попал под уголовное дело
Летом прошлого года в Грязинском районе подрались двое взрослых и трое подростков. Один из мальчишек стал обвиняемым по уголовному делу. GOROD48 попробовал разобраться в этой истории.
Житель села Большой Самовец Грязинского района Савелий, правда, не вступал в уличные группировки и не собирался завоевывать авторитет кулаками ни у сверстников, ни у кого бы то ни было. Авторитет у него и так имелся. Парень — гордость района, аккордеонист. В 2022 году Савелий стал стипендиатом областной премии для одаренных детей. Правда, кроме музыки мальчишка учился каратэ. Как говорит его мама Татьяна, чтобы уметь в случае чего защитить себя и близких.
Прошлым летом Савелий стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Парень и его друзья поссорились с двумя взрослыми мужчинами.
Из материалов дела следует, что трое подростков чинили на берегу Матыры мостушку и стучали молотками, а на противоположной стороне реки находились двое рыбаков — 28-ми и 45-ти лет.
В протоколах опроса взрослых записано, что один из рыбаков «шумнул» парням: «Можно потише? Постучите себе по голове!». Пацаны, с его слов, ответили: «Плыви сюда, мы тебе сейчас настучим!»
Рыбаки тут же поплыли на лодке к парням. Пока плыли, стороны переругивались. Когда лодка причалила, на берег сошел 28-летний рыбак, и один из парней толкнул его в грудь. Рыбак упал, а когда поднимался, к нему подбежал второй мальчишка, в нем он позже опознает Савелия, и коленом ударил его в область нижней челюсти.
Конфликт продолжался еще несколько минут.
Затем 28-летний мужчина заметил, что изо рта у него идет кровь, а челюсти не смыкаются, крикнул об этом мальчишкам, и те тут же убежали. А рыбак отправился в травмпункт Грязинской ЦРБ откуда его направили в Липецк с диагнозом «Перелом нижней челюсти». Рыбака госпитализировали, а его брат в это время занялся поисками мальчишек по соцсетям. Пострадавший опознал в нанесшем ему удар коленом подростке Савелия.
Савелий рассказал следователям другую версию конфликта. Втроем с друзьями и собакой они отправились на Матыру ремонтировать мостушку со стороны села Большой Самовец, чтобы с нее рыбачить. Где-то через час на противоположной стороне реки появились два рыбака. Они привязали к мостушке сеть и начали ее растягивать, отплывая на лодке.
Стучавшим молотками пацанам мужики крикнули: «Постучи себе по голове!». Савелий ответил: «Если надо — постучу!».
Рыбаки тут же поплыли к школьникам. 28-летний мужчина вышел на берег с веслом в руках, и, по словам Савелия, угрожал: «Я сейчас тебе этим веслом по хребтине ударю!». Потом он положил весло и начал нецензурно оскорблять мальчишку, второй рыбак встал рядом. Савелий оказался между ними и один из рыбаков схватил его за шею, предложив выйти «один на один». Савелий его оттолкнул, мужчина ударил мальчишку ладонью по лицу. Савелий ответил так же — ладонью по лицу, но, поскольку оппонент, со слов Савелия был нетрезв, он попятился и упал. Второй рыбак дважды попытался ударить Свелия по лицу, но подросток увернулся. Начался, как говорится беспорядочный «махач». Савелий не помнит, чтобы бил при этом кого-то ногой в челюсть.
Кстати, в беседе с GOROD48 Савелий со стопроцентной уверенностью заявил, что не бил оппонента коленом:
— Это невозможно, во мне метр восемьдесят роста, а удар, был нанесён, когда мужчина поднимался из лежачего состояния.
Также Савелий в протоколе допроса пояснил, что и второй взрослый мужчина набросился на него, ударил в ухо, после чего парень, почувствовав боль, упал, а мужчина сел на него. Началась борьба, но сильных ударов они больше друг-другу не наносили.
Со слов Савелия, его друзья не дрались с мужиками. Один из них только схватил за руки мужчину, стараясь не пустить его к Савелию, когда тот собрался его бить.
Затем все успокоились, и подростки с места драки ушли.
По факту получения 28-летним рыбаком перелома челюсти было возбуждено уголовное дело.
— В производстве отдела дознания ОМВД России по Грязинскому району находится уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Результаты расследования будут отправлены в прокуратуру. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело пойдет в суд, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Родители Савелия с лета находятся в шоковом состоянии. Их сыну, одаренному ребенку, областному стипендиату, грозит судимость по уголовной статье!
— Моему ребёнку предъявлена 112 статья (умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести). О каком умысле может идти речь, если не мой сын, а пьяные мужики приплыли и начали драку. Это они имели преступный умысел и цель. Но правоохранительные органы, почему то, не берут это обстоятельство во внимание. Пострадавший был пьян и мог сломать челюсть в результате падения. Тем более, что при поступлении в больницу он именно так и написал. А потом стал придумывать: сначала его ударили кулаком, потом коленом. Почему такие противоречивые показания не заставляют органы задуматься? Что должен был делать подросток, когда его пытаются избить пьяные «мужчины»? В состоянии сильнейшего испуга он защищался как мог.
Знакомы с ситуацией и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
— Об этой неординарной истории знаю исключительно из средств массовой информации. К сожалению, конфликтные ситуации между подростками и взрослыми людьми все чаще встречаются в нашем обществе и получают общественный резонанс.
Безусловно, все надо рассматривать с точки зрения закона. Но, убежден, что в любом конфликте между взрослыми и несовершеннолетними, мудрость и осознание своих действий должны быть, в первую очередь, со стороны совершеннолетнего человека. Нельзя забывать, что до 18 лет — это ребенок и весь объем ответственности лежит на родителях и взрослых, его окружающих. Взрослых, которые должны подавать пример!
Насколько мне известно, окончательное решение по данному делу не принято. Но убежден, что система правосудия учтет все обстоятельства конфликта, принимая во внимание возраст несовершеннолетнего, — сказал GOROD48 уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
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