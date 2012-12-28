Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд

Руководитель филиала обвиняется в получении взяток за назначение инвалидности.

Областное управление следственного комитета сообщило о передаче в суд дела бывшего руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы. Он обвиняется в пяти эпизодах получения взяток в значительном и мелком размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).«По данным следствия, в 2021 и 2022 годах обвиняемый получил взятки на сумму более 370 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности. Взятки обвиняемый получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами питания.Коррупционные преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Во время следствия вину бывший руководитель филиала не признал.Как добавили в СУ СК, материалы в отношении взяткодателей и посредников выделены в отдельное производство для дачи их действиям соответствующей юридической оценки.