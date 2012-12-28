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595
сегодня, 17:54
5

Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд

Руководитель филиала обвиняется в получении взяток за назначение инвалидности.

Областное управление следственного комитета сообщило о передаче в суд дела бывшего руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы. Он обвиняется в пяти эпизодах получения взяток в значительном и мелком размерах (ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
 
«По данным следствия,  в 2021 и 2022 годах обвиняемый получил взятки на сумму более 370 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности. Взятки обвиняемый получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами питания.
 
Коррупционные преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ  СК РФ по Липецкой области. 
 
Во время следствия вину бывший руководитель филиала не признал. 

Как добавили в СУ СК, материалы в отношении взяткодателей  и посредников выделены в отдельное производство для дачи их действиям соответствующей юридической оценки. 
взятка
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанин
9 минут назад
Лежал в областной, целая палата "инвалидов" с Краснинского р-на была, подтверждали свою немощность. На обед бегали по лестнице вверх , обгоняя лифт.
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А шо
11 минут назад
В Липецке подругому?
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65+
14 минут назад
Вот открытие а в Липецке что по-другому ! Без денег даже после инфаркта ничего не получишь.
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Ну
сегодня, 18:10
Скока дадут?
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Фокс
сегодня, 18:07
деньгами и продуктами питания. Что деньги? Вон доллар прыгает-сигает, а сало как было, так и есть!
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