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Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Происшествия
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сегодня, 17:54
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Дело бывшего руководителя елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы направлено в суд
Руководитель филиала обвиняется в получении взяток за назначение инвалидности.
«По данным следствия, в 2021 и 2022 годах обвиняемый получил взятки на сумму более 370 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности. Взятки обвиняемый получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами питания.
Коррупционные преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Во время следствия вину бывший руководитель филиала не признал.
Как добавили в СУ СК, материалы в отношении взяткодателей и посредников выделены в отдельное производство для дачи их действиям соответствующей юридической оценки.
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