Общество

сегодня, 16:09

Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия

26 3254
#Благоустройство
1
Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия

Скандального чиновника спустили по карьерной лестнице.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов объявил о новом кадровом назначении: заместителя председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Вострикова сделали руководителем МБУ "Управление благоустройства г.Липецка".

Таким образом легендарный чиновник, которого в прошлом году грозился сместить с занимаемой должности спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог, спустился вниз по карьерной лестнице. Теперь в силу своего нового назначения Алексей Востриков будет заниматься подметанием улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой.


26 3254
#Благоустройство
1

Комментарии (26)

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Мария

34 минуты назад
За что сняли ? Востриков всю жизнь мечтал подняться по служебной лестнице . Еще в бытность Швырева он подставлял его и все его за это призирали.
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Много знает чувак

сегодня, 21:12
Поэтому надо держать при дворе.
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френч

сегодня, 20:57
А кто из них кто,на фото...
ответить

Ник

сегодня, 20:50
Откуда пришел, туда и вернулся
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Дядя

сегодня, 20:36
Дядя
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Саид

сегодня, 20:18
Опа! Рыжего от виселицы спасли. Ему надо было в МК РСДП.
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К.Оля

сегодня, 19:36
Молодым везде у нас дорога,старикам всегда у нас почёт. Всех стариков отправить на пенсию-пусть отдыхают.
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ДНР

сегодня, 19:31
Перекидывают с одной кормушки на другую их надо разгонять --а власть Липецка плодит чиновников и начальников.
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LAcron

сегодня, 19:14
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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злой обыватель

сегодня, 19:06
Раньше с армяшками кентовался, теперь цыгашек будет набирать в дворники.
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