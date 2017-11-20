Общество
сегодня, 16:09
Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия
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Скандального чиновника спустили по карьерной лестнице.
Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов объявил о новом кадровом назначении: заместителя председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Вострикова сделали руководителем МБУ "Управление благоустройства г.Липецка".
Таким образом легендарный чиновник, которого в прошлом году грозился сместить с занимаемой должности спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог, спустился вниз по карьерной лестнице. Теперь в силу своего нового назначения Алексей Востриков будет заниматься подметанием улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой.
Таким образом легендарный чиновник, которого в прошлом году грозился сместить с занимаемой должности спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог, спустился вниз по карьерной лестнице. Теперь в силу своего нового назначения Алексей Востриков будет заниматься подметанием улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой.
26 3254
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