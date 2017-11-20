Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия

Скандального чиновника спустили по карьерной лестнице.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов объявил о новом кадровом назначении: заместителя председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Вострикова сделали руководителем МБУ "Управление благоустройства г.Липецка".



Таким образом легендарный чиновник, которого в прошлом году грозился сместить с занимаемой должности спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог, спустился вниз по карьерной лестнице. Теперь в силу своего нового назначения Алексей Востриков будет заниматься подметанием улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой.





