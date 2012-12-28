Ваш фирменный рецепт блинов?

Во второй день Масленицы мы попросили горожан поделиться рецептами блинов.

Сегодня второй день Масленицы, его еще называют Заигрыш. В этот день уже можно было приглашать друг друга на блины, а молодежь начинала гуляния.Мы спросили липчан, а есть ли у них фирменные рецепты блинов? Оказалось, рецептов у горожан много, причем некоторые передаются в семьях из поколения в поколение. Нам рассказали рецепт блинов по-липецки, по-царски, с дрожжевым тестом и бездрожжевым.Но главное, чтобы получились блины, надо печь их с любовью к тем, кому готовишь блюдо.