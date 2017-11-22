Общество

34 минуты назад

Из-за снегопада без света в Липецке остались 5000 человек

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#снегопад
Из-за снегопада без света в Липецке остались 5000 человек

Отключения энергии произошли в поселках Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, «Ниженка», «Сокол», селе Сселки.

По состоянию на 10 часов утра неплановые отключения электроэнергии из-за снегопада произошли в частном секторе поселков Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, «Ниженка», «Сокол», селе Сселки. Как сообщает пресс-служба  АО «ЛГЭК», без электроснабжения осталось около пяти тысячи человек. По диспетчерской линии «075» зарегистрировано более 80 заявок, 27 из них - обрывы воздушных линий электропередач.

Последствия снегопада, обрушившегося на Липецк минувшей ночью, сегодня вышли ликвидировать 12 аварийно-восстановительных бригад комплекса электроснабжения ЛГЭК. 

При обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.

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#снегопад

Комментарии (2)

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Ирина

3 минуты назад
А еще и Карьер весь без света с 21-30 вчерашнего вечера,
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Добровский р-он

22 минуты назад
Да а то что еще сколько людей осталось без света от с.Капитанщино до с.Борисовка об этом вообще кто то знает,звониш в аварийку а они даже незнают аппокалипсис пришел с первым снегом
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