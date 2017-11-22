Из-за снегопада без света в Липецке остались 5000 человек

Отключения энергии произошли в поселках Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, «Ниженка», «Сокол», селе Сселки.

По состоянию на 10 часов утра неплановые отключения электроэнергии из-за снегопада произошли в частном секторе поселков Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, «Ниженка», «Сокол», селе Сселки. Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», без электроснабжения осталось около пяти тысячи человек. По диспетчерской линии «075» зарегистрировано более 80 заявок, 27 из них - обрывы воздушных линий электропередач.

Последствия снегопада, обрушившегося на Липецк минувшей ночью, сегодня вышли ликвидировать 12 аварийно-восстановительных бригад комплекса электроснабжения ЛГЭК.



При обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.