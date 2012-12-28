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сегодня, 16:57
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Хорошие блины пекут с любовью

В Липецком колледже индустрии сервиса решили объединить Год семьи и масленичную неделю — сегодня студенты, будущие повара, пекли блины вместе с родителями.

На кухне колледжа готовили сегодня восемь семей. Запахи витали такие, что голодному здесь делать было нечего, не выдержал бы.



Анжелика Пономарева пекла блины со своим сыном Глебом.

— Огонь сильно горит! У нас мартен! У нас уже джин выходит из кувшина! — переживала она, наблюдая за готовкой сына

— Я вижу, — спокойно отвечал Глеб.



А Юлия Лазарева была в группе поддержки своего брата — Данилы Карабженкова.

— У нас большая семья, если брат умеет готовить, это вообще счастье, — говорит Юлия.

— Нравится готовить разные вкусняшки. Хочу открыть пекарню, начать свой бизнес, — объяснил выбор профессии повара Даниил.



В колледже, кстати, девушек и юношей почти поровну. А конкурс составляет от 1,5 до 4,4 человека на место, в зависимости от специальности, с гордостью рассказала заместитель директора колледжа Елена Парамонова. После учебы, по профессии работают 83% выпускников. Уже на практике студенты зарабатывают по 35 000 — 40 000 рублей.

— Повар — это очень красивая картинка, но очень тяжелая работа — говорит Елена Парамонова.



Рецепт блинов сегодня у всех был один: тесто из пол-литра кефира, двух яиц, чайной ложки соды, половины чайной ложки соли, двух ложек сахара и 300 граммов муки. Но, как ни странно, блины получились у всех разные.

— Все от муки зависит, кто-то добавил на 10 граммов больше, и тесто получилось гуще. Кто-то добавил меньше, тесто оказалось жиже, — объясняет разницу готовых блинов мастер производственного обучения Марина Кудряшкина.











Красивый качественный блин, по ее словам, должен быть круглым, золотистыми и хорошо пропеченным! Выпеченным с любовью!

Оценки студентам сегодня не выставляли. А все блины съели во время чаепития, которое устроили после совместной работы на кухне.
блины
Масленица
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Комментарии (1)

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Патриот
11 минут назад
Молодцы!!! Врачей бы так научить трудиться....
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