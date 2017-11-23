Происшествия

39 минут назад

В Липецке в автобусе умер мужчина

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В Липецке в автобусе умер мужчина

На вид скончавшемуся - 30-35 лет.

Сегодня вечером около 19.00 в автобусе 30-го маршрута стало плохо пассажиру. Мужчина упал в проход между сидениями и перестал подавать признаки жизни.

Водитель высадил пассажиров на площади Мира, вызвал "скорую" и полицию.

- Усилия медиков оказались тщетными. Мужчина, не приходя в сознание, умер. При нем не было документов. На вид ему - 30-35 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Тело скончавшегося отправили в морг. Завтра судебные медики установят причину смерти пассажира. 
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Комментарии (3)

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Живуятут

57 секунд назад
на Тракторном тоже писали 12 летнего автобус сбил. а оказался 20 летний. Так и тут лет 50 окажется
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элехторат

7 минут назад
а вы правильно голосуйте за нашевсе и умирать начнут 20-летние
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умирают 30 летние !

24 минуты назад
вот она оптимизация медицины в РФ в действии .
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