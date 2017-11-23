Происшествия
39 минут назад
В Липецке в автобусе умер мужчина
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На вид скончавшемуся - 30-35 лет.
Сегодня вечером около 19.00 в автобусе 30-го маршрута стало плохо пассажиру. Мужчина упал в проход между сидениями и перестал подавать признаки жизни.
Водитель высадил пассажиров на площади Мира, вызвал "скорую" и полицию.
- Усилия медиков оказались тщетными. Мужчина, не приходя в сознание, умер. При нем не было документов. На вид ему - 30-35 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Тело скончавшегося отправили в морг. Завтра судебные медики установят причину смерти пассажира.
Водитель высадил пассажиров на площади Мира, вызвал "скорую" и полицию.
- Усилия медиков оказались тщетными. Мужчина, не приходя в сознание, умер. При нем не было документов. На вид ему - 30-35 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Тело скончавшегося отправили в морг. Завтра судебные медики установят причину смерти пассажира.
3 1012
Живуятут
элехторат
умирают 30 летние !