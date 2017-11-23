В Липецке в автобусе умер мужчина

На вид скончавшемуся - 30-35 лет.

Сегодня вечером около 19.00 в автобусе 30-го маршрута стало плохо пассажиру. Мужчина упал в проход между сидениями и перестал подавать признаки жизни.



Водитель высадил пассажиров на площади Мира, вызвал "скорую" и полицию.



- Усилия медиков оказались тщетными. Мужчина, не приходя в сознание, умер. При нем не было документов. На вид ему - 30-35 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Тело скончавшегося отправили в морг. Завтра судебные медики установят причину смерти пассажира.

