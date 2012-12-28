Липчан просят обратить внимание на возможное наличие ошибок в загранпаспорте

В полиции назвали наиболее частые и типичные ошибки. Также необходимо проверить машиночитаемую запись, если ваш паспорт сроком действия 5 лет и оформлялся в период с марта по май 2023 года.

В закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» внесены изменения, и теперь пограничники изымают заграничные паспорта, в которых допущены ошибки и опечатки при их оформлении.Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области просит обратить внимание на возможное наличие ошибок в паспорте.«Наиболее частыми и типичными ошибками являются: наличие ошибок в фамилии, имени, отчестве и месте рождения владельца паспорта, неверное указание пола, отсутствие машиночитаемой записи, ошибки (нарушение алгоритма формирования машиночитаемой записи (о сроке действия, серии и номере паспорта, дате рождения, фамилии и имени, поле владельца паспорта), отсутствие печати уполномоченного органа, подписей должностных лиц, заверяющих сведения о детях, внесенных в заграничный паспорт. Необходимо проверить машиночитаемую запись, если ваш паспорт сроком действия 5 лет и оформлялся в период с марта по май 2023 года. Машиночитаемая запись дублирует информацию из паспорта и все это прописывается установленным законом шрифтом OCR B, в котором цифра 1 не имеет нижнее подчеркивание, а цифра 7 имеет выгнутую ножку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также напоминают, что со дня изменения гражданином России в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения заграничный паспорт на прежние установочные данные признается недействительным.При обнаружении ошибки или опечатки в выданном заграничном паспорте производится замена таких паспортов без взимания государственной пошлины. По всем вопросам необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, осуществившем оформление заграничного паспорта. Телефон для справок: 8 (4742) 35-84-69.