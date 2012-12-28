Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»

Внутриквартальный проезд отделит дубовую аллею вдоль улиц Минской от новостроек.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства Липецка» ищет подрядчиков на строительство сразу трех дорог. Самый денежный заказ — на строительство внутриквартального проезда вдоль улицы Минской в микрорайоне «Европейский» — мэрия готова заплатить за работу 110 411 608 рублей.Как сообщили GOROD48 в городском департамента градостроительства и архитектуры, это будет первый этап, 345-метровый, этап реализации проекта, предполагающий после его завершения появление сквозного проезда между дубовой аллей и улицы Минской с заездами к строящимся многоэтажкам. Начало срока выполнения работ – с даты заключения контракта до 20 ноября.Объявлены торги на строительство проезда в районе комплексное жилой застройки от улицы Валентина Скороходова к улице Неделина. Начальная цена предложения заказчика - 21 618 566 рублей. Подрядчик должен начать строительство 1 июля, а завершить — к 1 ноября.Третий объект, на который выделены 4 858 190 рублей, — проезд к строящемуся жилому комплексу от дома по улицы Механизаторов, 15. Срок выполнения контракта — с 1 августа по 30 сентября.