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Общество
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сегодня, 14:33
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Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Внутриквартальный проезд отделит дубовую аллею вдоль улиц Минской от новостроек.
Как сообщили GOROD48 в городском департамента градостроительства и архитектуры, это будет первый этап, 345-метровый, этап реализации проекта, предполагающий после его завершения появление сквозного проезда между дубовой аллей и улицы Минской с заездами к строящимся многоэтажкам. Начало срока выполнения работ – с даты заключения контракта до 20 ноября.
Объявлены торги на строительство проезда в районе комплексное жилой застройки от улицы Валентина Скороходова к улице Неделина. Начальная цена предложения заказчика - 21 618 566 рублей. Подрядчик должен начать строительство 1 июля, а завершить — к 1 ноября.
Третий объект, на который выделены 4 858 190 рублей, — проезд к строящемуся жилому комплексу от дома по улицы Механизаторов, 15. Срок выполнения контракта — с 1 августа по 30 сентября.
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