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1060
46 минут назад
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С выпускницы медвуза взыскали потраченные на её обучение деньги

120 0000 рублей она выплатила Управлению здравоохранения Липецкой области и ещё 293 613 рублей потребовал вуз.

В Елецком городском суде рассмотрели гражданское дело по иску Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.Бурденко к его выпускнице о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, между ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Управлением здравоохранения Липецкой области как заказчиком, Липецким областным онкологическим диспансером как работодателем и студенткой был заключен договор о целевом обучении, по которому девушка была обязана освоить образовательную программу высшего образования по программе ординатуры по специальности «Онкология» и работать в соответствии с полученной квалификацией.

Но после прохождения учёбы девушка в онкодиспансере работать не захотела, сославшись на то, что для неё это эмоционально тяжело и даже невыполнимо. 

В результате вуз попросил суд взыскать с выпускницы в его пользу штраф за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении в размере 293 613 рублей и расходы по уплате госпошлины в 6 136 рублей.

Выпускница возражала, указав, что и так выплатила Управлению здравоохранения расходы, понесенные в связи с ее обучением, в размере 120 000 рублей: девушке перечислялись ежемесячные выплаты в 5 000 рублей.

В результате суд взыскал с выпускницы в пользу ВГМУ имени Н.Н.Бурденко штраф за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении в 100 000 рублей и расходы по оплате госпошлины в 6136 рублей, а всего 106 136 рублей.
медицина
вуз
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Комментарии (2)

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вольф
27 минут назад
Любая медработница мало получает, а работа тяжелая и постоянно их прессуют и вечно они должны отчитываться. Правильно что ушла, пусть главврач со своими врачами восполняет этот пробел. Им тем более высокая зарплата позволяет, и пусть отрабатывают. Не справляются, за заборам на их место полно желающих!
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будет
41 минуту назад
ноготки делать - больше заработает и учиться 6 лет не надо
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