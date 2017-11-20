Общество

сегодня, 11:22

Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году

9 667
#Транспорт
2
Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году

Для помощи коммерсантам из городского и областного бюджета выделены 60 млн рублей.

Сегодня председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил о том, что в январе на маршруты МУП "Липецкпассажиртранс" выйдут 40 новых автобусов марки VOLGABUS 527002", недавно закупленных муниципальным предприятием за 443 млн рублей в лизинг на 5 лет.

Это - большие автобусы, рассчитанные на перевозку ста пассажиров. Вся партия будет приспособлоена на перевозку маломобильных групп населения, оснащена системой кондиционирования, иметь двигатели экологического класса ЕВРО-5.

Таким образом, с учетом приобретенных летом этого года 21 марки автобуса "ЛиАЗ" парк МУП "Липецкпассажиртранс" обновится на 16%.

- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.

В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).

В то же время частные перевозчики в этом году купили всего 4 новых автобуса. 

- Те перевозчики, которые обновляют подвижной состав, смогут получить поддержку из городского и областного бюджета. На эти цели в следующем году выделены 60 млн рублей. Поддержка будет предоставляться в виде компенсации части затрат, но не более 15 процентов от стоимости приобретенной техники, - заявил председатель дептранса мэрии.

Предполагается, что бюджетная поддержка позволить частным перевозчикам купить 50 новых автобусов. 

Тех перевозчиков, которые откажутся обновлять подвижной состав, в мэрии будут постепенно вытеснять с рынка пассажирских перевозок.


9 667
#Транспорт
2

Комментарии (9)

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какие молодцы!

33 минуты назад
т.е. частный автопарк будут обновлять за бюджетный счет! очень ясно показывает, где находятся бенефициары передачи маршрутов т.н. "частнику" :)))
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ясновидящая

49 минут назад
Кузьма, сорвал с губ: "а могут и не приобрести"
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Фейк новости задолбали

50 минут назад
Кузьма, Водители маршруток исключительно в смокингах, за рулем. Теперь очередной высер про замену автобусов.
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интересно

сегодня, 12:57
а почему на муниципальных маршрутах мы видим б/у-шные немецкие мерсы (без форточек и люков)? (которые раньше были исключительно участников? как так то?
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Веста и дизайне - не совместимы

сегодня, 12:53
Пассажир, Веста срисована с канистры ))
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электробусы нам уже показали..

сегодня, 12:51
нынче праздник воскресенье .нам лепешек напекут ! их помажут и покажут ,а покушать не дадут.
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поп

сегодня, 12:33
обещания как и с метро, сначала нам обещали сказочную жизнь к 2010, потом к 2018, теперь к 2020 и к 2022, ну думаю к второму пришествию все будет. Христос придет и нас всех спасет! На него только людям и остается уповать в этом болоте лжи
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Пассажир

сегодня, 12:12
Внешне симпатичен но ужасен внутри. Плин, хватит уже отечественное выдумывать, вон Жигули больше 40 лет уродами выпускали пока иностранец не нарисовал дизайн Весты.
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Кузьма

сегодня, 11:52
А могут и не приобрести.
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