Частные перевозчики могут приобрести 50 новых автобусов в следующем году

Для помощи коммерсантам из городского и областного бюджета выделены 60 млн рублей.

Сегодня председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил о том, что в январе на маршруты МУП "Липецкпассажиртранс" выйдут 40 новых автобусов марки VOLGABUS 527002", недавно закупленных муниципальным предприятием за 443 млн рублей в лизинг на 5 лет.



Это - большие автобусы, рассчитанные на перевозку ста пассажиров. Вся партия будет приспособлоена на перевозку маломобильных групп населения, оснащена системой кондиционирования, иметь двигатели экологического класса ЕВРО-5.



Таким образом, с учетом приобретенных летом этого года 21 марки автобуса "ЛиАЗ" парк МУП "Липецкпассажиртранс" обновится на 16%.



- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.



В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).



В то же время частные перевозчики в этом году купили всего 4 новых автобуса.



- Те перевозчики, которые обновляют подвижной состав, смогут получить поддержку из городского и областного бюджета. На эти цели в следующем году выделены 60 млн рублей. Поддержка будет предоставляться в виде компенсации части затрат, но не более 15 процентов от стоимости приобретенной техники, - заявил председатель дептранса мэрии.



Предполагается, что бюджетная поддержка позволить частным перевозчикам купить 50 новых автобусов.



Тех перевозчиков, которые откажутся обновлять подвижной состав, в мэрии будут постепенно вытеснять с рынка пассажирских перевозок.





