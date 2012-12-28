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сегодня, 10:32

11-летний мальчик попал под автомобиль на улице Гагарина

Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

Вечером 11 марта в Липецке на улице Гагарина 68-летний водитель «Ниссана» сбил 11-летнего мальчика. По данным ГИБДД, ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.  

В селе Долгоруково вчера столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 44-летней женщиной за рулем и «Богдан» под управлением 50-летнего водителя. В аварии пострадал 44-лений пассажир «Гранты» – с травмами его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

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Фото УГИБДД по Липецкой области

В Ельце на улице Орджоникидзе произошла тройная авария: «Лада Веста» столкнулась с «Хендаем», а тот врезался в стоящую «Ладу Калину». Травмы получили  21-летний водитель и два пассажира «Калины». Всех троих доставили в больницу.     
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