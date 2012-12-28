Происшествия
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сегодня, 10:32
11-летний мальчик попал под автомобиль на улице Гагарина
Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
В селе Долгоруково вчера столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 44-летней женщиной за рулем и «Богдан» под управлением 50-летнего водителя. В аварии пострадал 44-лений пассажир «Гранты» – с травмами его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Фото УГИБДД по Липецкой области
В Ельце на улице Орджоникидзе произошла тройная авария: «Лада Веста» столкнулась с «Хендаем», а тот врезался в стоящую «Ладу Калину». Травмы получили 21-летний водитель и два пассажира «Калины». Всех троих доставили в больницу.
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