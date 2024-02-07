Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия

По данным управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, здание расположено на территории Липецкого авиацентра и до последнего времени в нем располагались учебные аудитории. Первоначально одноэтажное здание было построено в конце XIX — начале XX века в так называемом кирпичном стиле и входило в комплекс строений винной монополии. При приспособлении под учебный корпус Липецкой авиашколой был надстроен второй этаж и оформлен в формах, присущих классическому стилю.Экспертиза пришла к выводу, что здание представляет значительную историко-художественную ценность как образец культового строительства в стилевых формах псевдоготики.«Выявленный объект культурного наследия «Учебный корпус Липецкой авиашколы», конца ХIХ – середины ХХ века имеет мемориальную ценность, так как связан с историей становления Липецкой авиашколы в частности и военной историей СССР и России в целом», – говорится в заключении экспертизы.