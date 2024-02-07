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792
сегодня, 10:48
8

Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия

Здание было построено в конце XIX — начале XX века.

Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия регионального значения. Решение принято на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

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По данным управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, здание расположено на территории Липецкого авиацентра и до последнего времени в нем располагались учебные аудитории. Первоначально одноэтажное здание было построено в конце XIX — начале XX века в так называемом кирпичном стиле и входило в комплекс строений винной монополии. При приспособлении под учебный корпус Липецкой авиашколой был надстроен второй этаж и оформлен в формах, присущих классическому стилю.

Экспертиза пришла к выводу, что здание представляет значительную историко-художественную ценность как образец культового строительства в стилевых формах псевдоготики.

«Выявленный объект культурного наследия «Учебный корпус Липецкой авиашколы», конца ХIХ – середины ХХ века имеет мемориальную ценность, так как связан с историей становления Липецкой авиашколы в частности и военной историей СССР и России в целом», – говорится в заключении экспертизы.

Фото – t.me/uookn48back-culture.admlr.lipetsk.ru
Липецкая авиашкола
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
1 минуту назад
Значит скоро под снос как и баню))
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Липовская.
11 минут назад
Теплотрасса в гаражи и 2 круглосуточных бани идëт с этого здания. Неучтëнка полная по всем ресурсам.
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Интересно
39 минут назад
Запрещается: строительство объектов капитального строительства, пристроек к объекту культурного наследия; Гаражи , мои гаражи ! ))))))))
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Викторм
42 минуты назад
Так это здание уже успели кому-нибудь продать перед признанием культурной ценностью?
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гость
54 минуты назад
А 4 школа на Новолипецке тоже немцами была построена.
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Пронин
сегодня, 10:57
Сколько объектов культурного наследия рушится ,от бездействия специалистов! За этим надо наблюдать, ремонтные работы проводить, деньги на это выделять, а не про кричать что они есть!
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Ну правильно)))
сегодня, 10:56
А то еще опять продадут кому нить)))
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Интересно
сегодня, 10:56
А гаражи к нему пристроенные ?
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