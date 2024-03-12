Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей

В ближайшее время деньги обещают вернуть.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Николай, которому сегодня утром поездка на автобусе 343-го маршрута обошлась в 1000 рублей.«А как вам такая поездка на 343 маршруте? Лучше, чем в такси?! Сегодня утром пассажиры, которые ехали в автобусе 343-го маршрута, были очень сильно удивлены стоимостью поездки. Автобус с госномером О576ХВ. Поездка от микрорайона «Елецкий» до остановки «24-й микрорайон» обошлась в 1000 рублей! Выяснилось это, когда стали приходить SMS о списании денежных средств. Водитель автобуса сказал, что это, наверное, не правильно настроен терминал, а также всем придется ехать в департамент транспорта, чтобы написать заявление и вернуть деньги», — рассказал Николай.Связаться с обслуживающим данный маршрут перевозчиком ИП Орловым Ильёй Матвеевичем по телефону 71-94-28, указанному в автобусе, не удалось. Не отвечает и номер 8 (4742) 40-04-06 ИП Орлова Ильи Матвеевича, указанный на сайте департамента транспорта Липецка. Кстати, тот же номер на сайте дептранса у ещё одного перевозчика — ИП Орлова Матвея Григорьевича, который обслуживает маршруты №7 и №330.В диспетчерской службе департамента транспорта (4742) 31-00-82 пассажиров переадресовывают в областное казенное учреждение «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» по телефонам: 78-30-62, 78-30-58, оттуда по всем вопросам оплаты проезда — на номер 8-800-200-90-55.По последнему номеру пассажирам сообщают: ошибочно списанные деньги за проезд в самое ближайшее время будут возвращены обратно на банковскую карту.Добавим, что пока журналист GOROD48 обзванивал все инстанции, выяснилось, что с утра туда же обратился всего один пассажир с проблемой ошибки при списании платы за проезд.