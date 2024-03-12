Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Продавщица сельского магазина обнаружила на улице труп
Происшествия
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Происшествия
Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, новый главный в ЖКХ и ремонт очередного моста
Общество
Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?
Общество
15 марта большинство липецких школьников будут учиться дома
Общество
Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +4
Погода в Липецке
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Читать все
Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
Общество
Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета
Происшествия
Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей
Общество
С выпускницы медвуза взыскали потраченные на её обучение деньги
Общество
Ваш фирменный рецепт блинов?
Говорит Липецк
За неде от COVID-19 умерли три человека
Коронавирус
20-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 170 959 рублей
Происшествия
11-летний мальчик попал под автомобиль на улице Гагарина
Происшествия
В пожаре погиб 54-летний мужчина
Происшествия
Отсудить 5,2 миллиона рублей за «Елецкие кружева» не удалось
Общество
Читать все
Общество
1244
сегодня, 10:25
3

Поездка на автобусе обошлась липчанину в 1000 рублей

В ближайшее время деньги обещают вернуть.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Николай, которому сегодня утром поездка на автобусе 343-го маршрута обошлась в 1000 рублей.

«А как вам такая поездка на 343 маршруте? Лучше, чем в такси?! Сегодня утром пассажиры, которые ехали в автобусе 343-го маршрута, были очень сильно удивлены стоимостью поездки. Автобус с госномером О576ХВ. Поездка от микрорайона «Елецкий» до остановки «24-й микрорайон» обошлась в 1000 рублей! Выяснилось это, когда стали приходить SMS о списании денежных средств. Водитель автобуса сказал, что это, наверное, не правильно настроен терминал, а также всем придется ехать в департамент транспорта, чтобы написать заявление и вернуть деньги», — рассказал Николай.

aQgsAieHdnk.jpg+2024-03-12-10.11.01.jpg

Связаться с обслуживающим данный маршрут перевозчиком ИП Орловым Ильёй Матвеевичем по телефону 71-94-28, указанному в автобусе, не удалось. Не отвечает и номер 8 (4742) 40-04-06 ИП Орлова Ильи Матвеевича, указанный на сайте департамента транспорта Липецка. Кстати, тот же номер на сайте дептранса у ещё одного перевозчика — ИП Орлова Матвея Григорьевича, который обслуживает маршруты №7 и №330.

В диспетчерской службе департамента транспорта (4742) 31-00-82 пассажиров переадресовывают в областное казенное учреждение «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» по телефонам: 78-30-62, 78-30-58, оттуда по всем вопросам оплаты проезда — на номер 8-800-200-90-55.

По последнему номеру пассажирам сообщают: ошибочно списанные деньги за проезд в самое ближайшее время будут возвращены обратно на банковскую карту.

Добавим, что пока журналист GOROD48 обзванивал все инстанции, выяснилось, что с утра туда же обратился всего один пассажир с проблемой ошибки при списании платы за проезд.
общественный транспорт
0
0
10
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
43 минуты назад
И автостанция пробивает билеты по полной цене льготникам. По льготной карте, Карл!
Ответить
а за потраченное время
сегодня, 10:47
кстати рабочее, вернут деньги? а за моральный ущерб?
Ответить
Мужик с Липецка
сегодня, 10:40
Во ворочают! Ещé надо с них отсудить тыщ по 10 за моральный ущерб (после прихода смс у людей был стресс) и непредвиденные поездки в Липецктранспорт и написание заявлений...
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru