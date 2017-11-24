Происшествия
11 минут назад
9 бригад «Скорой помощи» вывозят школьников из Ссёлок
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Школьников везут в областную больницу.
Девять бригад "Скорой помощи" вывозят школьников из школы №35 в Ссёлках в Липецкую областную детскую больницу. Как рассказали GOROD48 в школе, учащимся оказывают помощь и силами самого учреждения образования.
На станции "Скорой помощи" GOROD48 сообщили, что школьники госпитализируются с жалобами на головокружение и головную боль. Диагноз уже доставленным в больницу детям пока не установлен. Госпитализация школьников проводится до сих пор.
Напомним, что ранее ГУ МЧС по Липецкой области сообщало об экстренной госпитализации 11 учеников школы №35 в отделение токсикологии областной детской больницы.
На станции "Скорой помощи" GOROD48 сообщили, что школьники госпитализируются с жалобами на головокружение и головную боль. Диагноз уже доставленным в больницу детям пока не установлен. Госпитализация школьников проводится до сих пор.
Напомним, что ранее ГУ МЧС по Липецкой области сообщало об экстренной госпитализации 11 учеников школы №35 в отделение токсикологии областной детской больницы.
2 1069
Гога
ужос