Происшествия

11 минут назад

9 бригад «Скорой помощи» вывозят школьников из Ссёлок

2 1069
#скорая помощь
9 бригад «Скорой помощи» вывозят школьников из Ссёлок

Школьников везут в областную больницу.

Девять бригад "Скорой помощи" вывозят школьников из школы №35 в Ссёлках в Липецкую областную детскую больницу. Как рассказали GOROD48 в школе, учащимся оказывают помощь и силами самого учреждения образования.

На станции "Скорой помощи" GOROD48 сообщили, что школьники госпитализируются с жалобами на головокружение и головную боль. Диагноз уже доставленным в больницу детям пока не установлен. Госпитализация школьников проводится до сих пор.

Напомним, что ранее ГУ МЧС по Липецкой области сообщало об экстренной госпитализации 11 учеников школы №35 в отделение токсикологии областной детской больницы.
2 1069
#скорая помощь

Комментарии (2)

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Гога

2 минуты назад
В школьной рыгаловке поели...
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ужос

2 минуты назад
что ни буть пролили
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