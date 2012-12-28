Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту

Победитель торгов снизил первоначальную стоимость контракта более чем на 150 тысяч рублей.

На портале Госзакупок появилась информация о победителе торгов на контракт по проведению археологических наблюдений на объекте: «Мост через реку Липовка по улице Советская». Им стал ООО Научно-производственный центр «Черноземье». Компания выиграла торги снизив начальную цену контракта с 955 571 рубля до 796 000 рублей.За эти деньги подрядчик обязан провести цикл археологических исследований во время предстоящей реконструкции моста. Краеведы предполагают, что во время раскопок в историческом центре Липецка, где располагалась жилая застройка, торговые ряды и купеческие лавки, могут быть сделаны самые неожиданные находки, и обнаружены остатки моста, построенного в 1872 году.