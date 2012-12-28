Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Общество
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сегодня, 14:02
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Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Победитель торгов снизил первоначальную стоимость контракта более чем на 150 тысяч рублей.
За эти деньги подрядчик обязан провести цикл археологических исследований во время предстоящей реконструкции моста. Краеведы предполагают, что во время раскопок в историческом центре Липецка, где располагалась жилая застройка, торговые ряды и купеческие лавки, могут быть сделаны самые неожиданные находки, и обнаружены остатки моста, построенного в 1872 году.
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