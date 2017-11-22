Общество

сегодня, 12:06

Липчане жалуются на новый противоледный реагент

16 1922
#снег
1
Липчане жалуются на новый противоледный реагент

В мэрии говорят, что необоснованно.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью и утром работники МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» впервые обработали центр города не привычной пескосоляной смесью, а «Бионордом», гранулированным противогололедным реагентом.

Однако не всем автомобилистам новация пришлась по душе.

- Этот реагент не плавит снег, как соль, а сбивает его в комки. Те, смерзаясь, делают дорогу похожей на стиральную доску. Боюсь, убью на такой дороге всю подвеску, - пожаловался на работу муниципалов житель Липецка, позвонивший в редакцию GOROD48.

Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя департамента дорог и благоустройства администрации Липецка Алексея Бахтина.

- Такого не может быть! - сказал чиновник. - «Бионорд» - это отечественная разработка для борьбы с гололедицей. Этот реагент применяется для обработки дорог, пешеходных зон, дворов. Он давно ГОСТирован, имеет полный пакет разрешительной документации. Та же Москва применяет его уже много лет.

По словам чиновника, главное свойство этого антиобледенителя - способность плавить снег и лед любой плотности даже при очень низких отрицательных температурах, до 30 градусов мороза. Этот реагент также абсолютно экологичен для человека и животных. Для техники и обуви он опасен не больше обычной соли.

- Мы отказались обрабатывать центр города обычной пескосоляной смесью из-за того, что она делает снег грязно-рыжим. Город становится из-за этого унылым, скучным. - говорит Алексей Бахтин.

В настоящее время муниципалы вывозят снег из центральной части города, с проспектов Мира и Победы, улицы Космонавтов. Этой работой уже занимаются пять бригад, а после обеда к ним присоединится еще одна. Остальная техника перемещается на городские окраины.
16 1922
#снег
1

Комментарии (16)

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ВВ

6 минут назад
да ехал сегодня на 317 автобусе, машину пожалел - тоже как на стиральной доске теперь так всю зиму будет ????????????????
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555

9 минут назад
Мало нлмк в городе,еще химии привезли на основе кислоты которая разьедает металл за 3 зимних сезона
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Липчанин

12 минут назад
Бахтин,если вам скучно и уныло,поставьте ёлку,включите фонарики.Уберите кучу бесплатных объявлений.не надо пилить бюджет на бионорде.
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Липчанин

14 минут назад
Снег после его применения,нужно счищать,через час.иначе дорога превращается в стиральную доску.Какивы думаете,будут ли счищать снег в нашем городе? сомневаюсь.
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Алеесандр

14 минут назад
От песка снег как грязь,обувь грязная ,все грязное! Лучше так чем слякоть из отходов и обувь целая. А автомобилистом пофигу они сели в машину доехали до точки Б и сидят в здании. Конечно им не понравиться этот реагент, ведь их ласточка пострадает.
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Мимоходом

17 минут назад
Унылым и скучным город делает бездействие и идиотизм чиновников департамента дорог и благоустройства.
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Липчанин

17 минут назад
Ни в одном городе,где применялся этот бионорд,не было и нет положительных отзывов о его применении.
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Ужас

22 минуты назад
Реагенты лучше чем этот песок, котый потом все превращает в грязь. Реагенты уже используют во все цивилизованных городах, но у нас в мухосранске все через жопу. Так как прежде чем сыпать реагенты надо сначало чистить.
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ой ну хватит

26 минут назад
на..й Вы кому нужны , так для виду разгребут по обочине грейдером вместе с бордюрами, а во дворе хорошо раз в неделю проедет старый мтз 82, и то когда в управляшку из администрации позвонят, потому что уже жильцы * ...
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Тоже мне, бином Ньютона!

30 минут назад
Наши руководящие уроды опять или откат получили, или родственника выручили, дерьмом торгующего!
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