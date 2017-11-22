Липчане жалуются на новый противоледный реагент

В мэрии говорят, что необоснованно.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня ночью и утром работники МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» впервые обработали центр города не привычной пескосоляной смесью, а «Бионордом», гранулированным противогололедным реагентом.



Однако не всем автомобилистам новация пришлась по душе.



- Этот реагент не плавит снег, как соль, а сбивает его в комки. Те, смерзаясь, делают дорогу похожей на стиральную доску. Боюсь, убью на такой дороге всю подвеску, - пожаловался на работу муниципалов житель Липецка, позвонивший в редакцию GOROD48.



Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя департамента дорог и благоустройства администрации Липецка Алексея Бахтина.



- Такого не может быть! - сказал чиновник. - «Бионорд» - это отечественная разработка для борьбы с гололедицей. Этот реагент применяется для обработки дорог, пешеходных зон, дворов. Он давно ГОСТирован, имеет полный пакет разрешительной документации. Та же Москва применяет его уже много лет.



По словам чиновника, главное свойство этого антиобледенителя - способность плавить снег и лед любой плотности даже при очень низких отрицательных температурах, до 30 градусов мороза. Этот реагент также абсолютно экологичен для человека и животных. Для техники и обуви он опасен не больше обычной соли.



- Мы отказались обрабатывать центр города обычной пескосоляной смесью из-за того, что она делает снег грязно-рыжим. Город становится из-за этого унылым, скучным. - говорит Алексей Бахтин.



В настоящее время муниципалы вывозят снег из центральной части города, с проспектов Мира и Победы, улицы Космонавтов. Этой работой уже занимаются пять бригад, а после обеда к ним присоединится еще одна. Остальная техника перемещается на городские окраины.