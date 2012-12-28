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сегодня, 09:20
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Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета

Оперативники липецкого отдела полиции №2 задержали по подозрению в кражах товаров из строительного гипермаркета 31-летнего жителя города и его 37-летнюю жену. Возбуждены уголовные дела.

Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, кражи были совершены в марте. Из магазина пропали  розетки для компьютера, пульт дистанционного управления, светодиодные светильники на общую сумму свыше семи тысяч рублей.

Найти магазинных воров помогли записи камер наблюдения. У семейной пары найдена часть похищенных товаров. 

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Бука
9 минут назад
Красота требует жертв.
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федот
36 минут назад
Россию, умом не понять!
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Вова
36 минут назад
В Мурло чуток подтырили
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Адвокат Черный
44 минуты назад
А если защиту будет осуществлять адвокат по ст. 51 Конституции РФ то кольщик наколи мне купола...
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Адвокат Черный
45 минут назад
Ой, долбонавты...каждый ребенок знает, что везде камеры видеонаблюдения. Каждый шаг любого из нас давно под контролем. На улицах уже больше 5 тысяч камер уличного наблюдения. А в магазинах в каждом. Ну ничего, если за это дело возьмётся опытный адвокат по уголовным делам, то можно будет попробовать минимизировать срок. Или вообще вывести на условный.
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