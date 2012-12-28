Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета

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Оперативники липецкого отдела полиции №2 задержали по подозрению в кражах товаров из строительного гипермаркета 31-летнего жителя города и его 37-летнюю жену. Возбуждены уголовные дела.Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, кражи были совершены в марте. Из магазина пропали розетки для компьютера, пульт дистанционного управления, светодиодные светильники на общую сумму свыше семи тысяч рублей.

Найти магазинных воров помогли записи камер наблюдения. У семейной пары найдена часть похищенных товаров.