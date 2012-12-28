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Происшествия
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сегодня, 09:20
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Семейная пара попалась на краже из строительного гипермаркета
Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, кражи были совершены в марте. Из магазина пропали розетки для компьютера, пульт дистанционного управления, светодиодные светильники на общую сумму свыше семи тысяч рублей.
Найти магазинных воров помогли записи камер наблюдения. У семейной пары найдена часть похищенных товаров.
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