Бюджет Липецка предложили поделить между «сынами Отечества»

На публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2018 год вновь отметился «раб Божий Владимир».

На ДНЕ (День народного единства ) этого года губернатор протянул главе Липецка изделие народного промысла, большую ложку. С намеком на софинансирование?

Сегодня состоялось итоговое заседание публичных слушаний по проекту бюджета Липецка на 2018 год.Основной докладчик, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила присутствующим - в основном, своим коллегам-чиновникам, депутатам городского и областного Советов и нескольким общественникам (зал заседания был полупустым) - о прогнозах на доходы и расходы муниципальной казны.Общий объем доходов составит 10,4 млрд рублей. Собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей - составят поступления от трех налогов: земельного, НДФЛ и дохода на имущество физлиц (говоря об НДФЛ, финансистка заметила, что норматив отчисления этого налога в казну Липецка увеличен на 0,02%). Остальные доходы - субсидии, субвенции и дотации из вышестоящих бюджетов. 472 млн рублей разрыва между доходами и расходами (10,9 млрд рублей) планируется погашать за счет банковских заимствований и дополнительных бюджетных поступлений.Говоря о расходах, Татьяна Григорова сообщила, что львиную их долю - 5,7 млрд рублей - получит департамент образования мэрии. Департаменту культтуризма перепадет 338 млн рублей, департаменту физической культуры и спорта - 210 миллионов. Еще 1,3 млрд рублей будут потрачены на благоустройство: ремонт дорог, реконструкцию стадиона «Металлург», создание условий для отдыха горожан в парках города и Каменном логе, расширение производственных мощностей муниципальной ОЭЗ - технопарка «Липецк»…Содокладчик, заместитель главы города Евгений Павлов, сообщил, что в следующем году на 4% вырастет оплата труда бюджетникам. В итоге в среднем по 27 тысяч рублей в месяц будут получать педагоги школ и учреждений допобразования, работники культуры и искусства. А зарплата воспитателей детсадов вырастет до 24,9 тысячи рублей. Объектами капстроительства в Липецке станут школы на улице 50 лет НЛМК и в микрорайоне «Победа» - это учреждение изначально должно было быть построено в 2018 году в другом микрорайоне города, «Европейском», но большое количество не сданного в срок в эксплуатацию жилья этот жилой массив потерял право получить новую школу. Также будут построены детсад в «Елецком», отремонтированы ДК «Сокол» и ДЮСШ №1.Большие надежды в мэрии снова питают на попадание Липецка в федеральный проект развития внутреннего туризма - в этом году город пролетел мимо кремлевской кассы. Если муниципальную заявку поддержат на уровне правительства (что сомнительно), то у нас начнут развивать кластер «Липецкие курорты». Предполагается, что тогда его бюджет составит 4,8 млрд рублей - больше всех годовых собственных доходов муниципалитета! При этом из городской казны на эти самые несуществующие курорты потратят копейки. Ожидается, что на 3,3 млрд рублей раскошелятся некие инвесторы, 784 миллиона даст Дмитрий Медведев и 668 миллионов - губернатор.Потом к трибуне выходили исключительно депутаты. Так, представитель областного Совета Андрей Трофименков внес сразу несколько предложений. Во-первых, он призвал своих коллег по областному заксобранию выделить Липецку 75 млн рублей, чтобы снять бремя оплаты охраны школ с плеч родителей. Также он предложил профинансировать строительство водопроводных, канализационных и электросетей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под застройку, построить за счет казны общественные туалеты, построить пешеходный бульвар в 28 микрорайоне города.Его коллеги из городского Совета предлагали осветить за счет мэрии 20 и 22 микрорайоны, привести в нормальное состояние ныне утопающей в грязи футбольное поле 77-й школы в 27 микрорайоне, возвести в жилых массивах спортивные площадки, отремонтировать единственный в городе вантовый подвесной мост, соединяющий через лог улицы Доватора и Филипченко, перенести с улицы Папина опоры ЛЭП, подкинуть средств полицейским на увеличение количества камер уличного наблюдения (в Липецке их всего 49, в то время как в меньших по численности населения Белгороде 244 камеры, а в Тамбове - 278).А потом слово дали липчанину Владимиру Станскому, который обычно представляется как «рабом Божьим Владимиром». Этот мужчина, исповедующий некое особое православие, год назад на таких же публичных слушаниях уже передавал для главы Липецка Иванову большую ложку с присказкой «Ешь сам, но накорми другого». В этот раз он сразу напал на главу города за то, что тот вот уже пятый год подряд не находит время на встречу с ним и с неназванным кругом лиц, названнных им «сынами Отечества» (правды ради стоит сказать, что Сергей Иванов стоит у кормила муниципалитета всего неполных два года).«Раб Божий Владимир» возмутился тем, что ни он, ни «сыны Отечества» не имеют возможности участвовать в распределении бюджета. Мол, голосуют за него одни и те же, родственнички ныне власть имущих, получивших по блату места в горсовете и Госдуме. «А у людей - иной подход»:- Вот я вижу здесь ТВ - жрецов «черного квадрата». Как ни включу телевизор - там только губернатор и мэр радеют о нашем городе! А есть же люди, у которых руки - откуда надо. В каждом дворе есть такой человек. Он освоит 100-150 тысяч, посадит деревья. И это все никогда не сломается.Явный «царебожник», Станский предложил убрать ограждение у мемориального комплекса площади Героев, «чтобы не прятать от людей храм Божий», не выбрасывать бордюры при ремонтах дорог, а просто их шлифануть и поставить на место, передать Дворцы спорта с баланса муниципалитета в частные руки, так как их воспитанники не дают результатов, а ДС «Спартак» отдать авиацентру, чтобы «офицеры на своих широких крыльях вынесли на новый уровень воспитание подрастающего поколения».- Господи, спаси царя! - этими словами «раб Божий» закончил свое выступление.Ну. а логичную точку в публичных слушаниях поставил Почетный гражданин Липецка Александр Теплиничев. Ссылаясь на выступление Евгения Павлова, пенсионер резонно заметил, что несколько лет назад городская власть ратовала за возведение комбината питания для школ и детсадов города (вице-мэр Анна Шамаева хотела построить его за какие-то сумасшедшие деньги, почти за миллиард), а сейчас тратит деньги на совсем обратное - переоборудования столовых в школах для приготовления еды на месте.- Вы прежде подумайте, а потом - делайте! - обратился он к городской власти.Предложение депутата Андрея Трофименкова о строительстве муниципальных общественных туалетов чиновники отклонили вновь (в прошлом году он говорил о том же). И можно было бы перефразировать известные слова «обокраденного Шпака» и воскликнуть: «И это в городе, который претендует на звание города высокой культуры быта?!», если бы не одно но: чиновники в преддверии ЧМ мира по футболу (Липецк может принять на побывку одну из сборных) запланировали построить в следующем году три общественных туалета в Нижнем парке, один - в районе Городища и один - на Петровском спуске.