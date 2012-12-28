В Липецкой области без осадков и до +4

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в поле повышенного атмосферного давления — сохранится комфортная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 марта - 4-5 градусов мороза, что в на 2 градуса ниже нормы, 14 и 15 марта — 0-3 градуса мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -6 до -11, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -8 до -10, днем — от +1 до +3 градусов.День 13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году — 24 градусов мороза.