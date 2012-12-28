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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области без осадков и до +4
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -6 до -11, днем — от -1 до +4 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -8 до -10, днем — от +1 до +3 градусов.
День 13 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году — 24 градусов мороза.
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