Происшествия
сегодня, 14:54
В Сселковской школе у многих детей есть опасные мобильные приложения
Кто-то от него кайфует, кто-то впадает в панику.
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Как уже сообщал GOROD48, сегодня из школы села Сселки в областную детскую больницу вывезли 28 учеников с судорогами, тошнотой и головной болью. Другие школьники считают, что причиной этому могло стать приложение к мобильному телефону под называнием «Ультразвук».
- Я включаю его и мне от этого хорошо, - говорит один из учеников старших классов, показывая корреспонденту GOROD48 на своем телефоне, как действует это приложение.
- А у меня возникает тревога, паника, - говорит его приятель.
По словам школьников, такое приложение установлено на телефоны большинства их сверстников. Могло ли оно отрицательно повлиять на самочувствие детей, выяснят специалисты.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на перемене ученик восьмого класса включал это приложение и, кстати, тоже был госпитализирован.
- Я включаю его и мне от этого хорошо, - говорит один из учеников старших классов, показывая корреспонденту GOROD48 на своем телефоне, как действует это приложение.
- А у меня возникает тревога, паника, - говорит его приятель.
По словам школьников, такое приложение установлено на телефоны большинства их сверстников. Могло ли оно отрицательно повлиять на самочувствие детей, выяснят специалисты.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на перемене ученик восьмого класса включал это приложение и, кстати, тоже был госпитализирован.
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