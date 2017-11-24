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В Сселковской школе у многих детей есть опасные мобильные приложения

18 12217
#ультразвук #госпитализация детей
В Сселковской школе у многих детей есть опасные мобильные приложения

Кто-то от него кайфует, кто-то впадает в панику.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня из школы села Сселки в областную детскую больницу вывезли 28 учеников с судорогами, тошнотой и головной болью. Другие школьники считают, что причиной этому могло стать приложение к мобильному телефону под называнием «Ультразвук».

- Я включаю его и мне от этого хорошо, - говорит один из учеников старших классов, показывая корреспонденту GOROD48 на своем телефоне, как действует это приложение.

- А у меня возникает тревога, паника, - говорит его приятель.

По словам школьников, такое приложение установлено на телефоны большинства их сверстников. Могло ли оно отрицательно повлиять на самочувствие детей, выяснят специалисты.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на перемене ученик восьмого класса включал это приложение и, кстати, тоже был госпитализирован.
18 12217
#ультразвук #госпитализация детей

Комментарии (19)

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456546

6 секунд назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Радиотехник

58 секунд назад
Уважаемые посетители сайта! Любой громкоговоритель в сотовом телефоне имеет полосу пропускания звуковых частот только в голосовом диапазоне: от 300 Гц до 3 кГц. Ультразвук - это механические колебания с частотами выше 20 кГц, для того, чтобы они (ультразвуковые колебания) из телефона пошли "в народ", телефон, кроме обычного громкоговорителя, должен содержать в себе еще и пьезоизлучатель, на который для его нормальной работы должно быть подано напряжение не в 3,7 В (напряжение аккумулятора телефона), а, минимум, раз в 20 больше, поэтому не стоит верить выдумкам про ультразвук, не дайте себя обмануть.
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Александр

1 минуту назад
Какой феерический бред.
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Букварь

15 минут назад
Под называнием. Когда же уволят "грамотного" писаку.
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Светлана

20 минут назад
В школьной столовой питаются не всем скопом 500 человек, а по параллелям. Вот как раз одним, поевшим на перемене, и поплохело.
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Россия

22 минуты назад
Ща взятки возьмут и скажут все хорошо .все куплена
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Екатерина Иншакова

23 минуты назад
А не лучше запретить вообще школы, как это сделали во многих диких племенах?
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Гость

26 минут назад
Если бы школьное питание то все дети полегли. А тут 2 класса только и сразу все. Странно.
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Animal Planet

30 минут назад
А не лучше запретить приносить сотовый телефон в школу,как это сделали во многих странах.
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Наблюдаю

32 минуты назад
Ротовирус так не бьет за несколько минут всех поголовно. Даже если отравление то тоже не так. Интервал по времени все равно будет 1-2ч. А здесь сразу и все.
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