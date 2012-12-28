Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад

История международного женского праздника началась в 1908 году: работницы текстильных фабрик Нью-Йорка устроили забастовку, потребовали улучшений условий труда, равных прав с мужчинами и даже потребовали права голоса. В 1910 году движение за права женщин перекинулось уже на Европу и на Втором конгрессе социалисток, немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день. Конгресс идею поддержал.