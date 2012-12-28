8 марта в Липецке: драки, серенады и свадьбы – мужчины признались в безрассудствах ради женщин
А знаете ли вы
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Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
История международного женского праздника началась в 1908 году: работницы текстильных фабрик Нью-Йорка устроили забастовку, потребовали улучшений условий труда, равных прав с мужчинами и даже потребовали права голоса. В 1910 году движение за права женщин перекинулось уже на Европу и на Втором конгрессе социалисток, немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день. Конгресс идею поддержал.
23 февраля (8 марта) 1917 года, незадолго до отречения от престола император Николай II наделил женщин права голоса на выборах. Событие отметили большой манифестацией, которая слилась с забастовками и митингами. В итоге манифестации вылились в февральскую революцию. Нет смысла повторять, что произошло потом, но день 8 Марта стал одним из главных праздников революционной России.
Каждая кухарка и в Липецке должна учиться управлять государством
Первый женщиной новой России в Липецке можно считать жену руководителя уездного исполкома Владимира Агте — Наталью — комиссара народного просвещения Липецкого уезда.
Владимир и Наталья Агте
Наталья, потомственный учитель, открывала первые в городе государственные детские сады и ясли, библиотеки и избы читальни. Известно что Наталья Агте открыла 37 библиотек. В 1937 году советская власть ее «отблагодарит» — Наталья Агте была расстреляна как врага народа по сфальсифицированному обвинению. Реабилитируют ее через 20 лет.
Память о первом комиссаре народного просвещения Липецкого уезда в городе не увековечена. Как и о первом руководителе уисполкома, ее муже Владимире Агте. Его имя только значится в списке первых революционеров на одноименной площади Липецка.
Как отмечал Липецк Международный женский день после революции, можно проследить по местной прессе. Из сохранившихся газет о праздновании 8 Марта в 1924 году пишет «Липецкая правда». Липчане еще не успели оплакать умершего недавно Ленина и газета плавно переходит к делам насущным, при этом не забывая Ильича, главного борца за права женщин,.
Первая полоса газеты, огромные буквы: «8-го марта Международный женский день». Передовица, «Без Ильича, но по его заветам», сообщает с прискорбием, что это первый Международный женский день, который советские граждане встречают без «любимого учителя и вождя».
«С работницами и крестьянками нет их лучшего друга, который вместе с ними порадовался бы их успехом… В этот день, в день 8 Марта, когда самая отсталая работница, самая забитая крестьянка спешит под красное, пролетарское знамя...»
Тезис Ленина о том, что каждая кухарка должна научиться управлять государством, упомянут в передовице дважды, а завершается она словами: «В Международный женский день Ленин стократ жив в сердцах миллионов тружениц города и деревни всех стран и всех народов»
Конечно, не обошлось в праздничном номере без стихов о женщине:
Эй, гуди подруга-пряха!
Только шпульку допряду
В сельсовет с Татьяной-свахой
На собрание пойду
Там нужду свою мирскую
Мы обсудим все селом
Утром хлебы испеку я
Заметая помелом…
Далее о том, что Октябрь наконец-то положит конец традиционному укладу, в котором женщина — обслуживающий персонал в доме.
...а пока в прачки!
На третьей полосе «Липецкой правды», справедливости ради, отмечается, что прежде чем кухарке приступить к управлению государством, ей все же необходимо стать грамотной.
«Ты неграмотна. Иди в школу, выучись читать и писать. Выучишься — иди в избу читальню, читай газеты, хорошие книги. Тогда ты будешь уметь строить государство, управлять им», — пишет «Липецкая правда».
Четвертая полоса газеты отведена предложениям липецких женщин. Мы уже не раз рассказывали, что газеты двадцатых-тридцатых годов, похожи на современные блоги, только в бумажном исполнении, с подписями — никнеймами. Так, некая «Ирочкина мама» пишет в газету о необходимости открытия в деревнях детских яслей. Особенно это актуально в страду. «Ирочкина мама» сетует на то, что государство не может выделить средства на детские ясли в деревнях и их надо создавать вскладчину и при помощи комитета взаимопомощи. Няню и фельдшера рекрутировать из числа волонтеров, засеять участок земли «ярью» а после сбора урожая пустить доход на ясли. Конечно же, крестьянкам надо устроить сбор пожертвований на ясли. В общем, обычные блоггерские штучки— за сто лет практически ничего не изменилось. Анонимные советы раздавать и тогда и сейчас — самое простое занятие.
Какую еще облегчить жизнь женщин предлагали читатели «Липецкой правды» ровно сто лет назад 8 Марта? Некая «Женщина» предлагала «покончить с подпольными абортами».
«Темная, забитая крестьянка иногда не знает, как себе помочь, когда с ней сотрясется какая-либо беда. А за советами она идет не к знающем человеку, а к старухе-знахарке, обманщице.
...Та ей каким-то, темными, негодными средствами — до веретен и кореньев дело доходит — вытравливает плод, и часто делает так, что вместе с плодом «вытравливает» и мать: та или умирает, или на всю жизнь больной делается, калекой»
«Женщина» советует обращаться к врачам, если рождение ребенка противопоказано, а знахарок отдавать под суд.
«Эта борьба с подпольными абортами в деревне должна начаться с 8 Марта, с праздника Международного дня работниц», — заключает «Женщина».
На той же полосе газета констатирует, что среди женщин растет безработица. Казалось бы — ликвидируй безграмотность среди женского населения и направляй эти массы на управление государством. Но нет ведь! Газета видит частичным решением проблемы организацию частной прачечной, артели для обслуживания кафе и буфета на липецком курорте и работу на огородах.
По состоянию на 1 марта 1924 года в Липецком уезде насчитывалось 563 безработных женщины и 40 подростков! Население же Липецка в те годы было чуть больше 20 тысяч человек. Положение критическое — констатирует газета.
Как советских женщин призывали два часа отработать на Германию
Но, несмотря на трудности, советской женщине предлагается не забывать о германских детях.
Помните сцену из «Собачье сердца», когда члены домкома во главе со Швондером всучивали профессору Преображенскому журналы «по полтиннику штука» в пользу детей Германии? Булгаков это не выдумал. Вот что написала в газету читательница «Коммунистка»:
«После подавления Германской революции в ноябре 1923 года, германские капиталисты с бешеным натиском обрушились на рабочий класс. Лучшие борцы рабочего класса упрятаны в тюрьмы. Рабочее движение загнанно в подполье. Марка (германские деньги) с каждым днем теряет свою силу… Миллионы детей по милости капиталистов и социал-предателей меньшевиков гибнут от голода, холода, истощения и болезней», пишет «Коммунистка» и предлагает оказать помощь немецким детям:
«Международный день работниц — день братской (почему не сестринской, непонятно? прим.ред) солидарности рабочего класса всего мира. И помощь голодным детям Германских рабочих один из основных лозунгов этого дня в нынешнем году…. Работницы России в этот день отработают лишних два часа, полагающихся и в этот день для отдыха. Плата за эти сверхурочно проработанные часы пойдет в фонд Мопра (Международная организация помощи борцам революции, прим.ред).
Крестьянки пусть дадут хотя по фунту хлеба голодному ребенку Германского рабочего...»
Справедливости ради «Коммунистка» отмечает, что во время голода в Поволжье «Рабочие Германии шли на помощь детям Советской России, отчисляя проценты от заработка, прорабатывая лишние часы, собирая пожертвования».
Но, пожалуй, главное в чем Германия оказала любезность России, и о чем напомнила «Коммунистка», это то, что «Германские рабочие своей революцией разорвали Брестский мир, который своими тяготами сотни лет лежал бы на плечах крестьянина и рабочего России».
Липецк уже в следующем, 1925 году, еще раз отблагодарит Германию разрешением открыть в нашем городе секретную школ «Вифупаст», в которой немцы вопреки Версальскому договору внесут огромный вклад в сохранение и преумножение мощи своей авиации — будущего люфтваффе Третьего Рейха.
О том, какое это было время в восьмимартовском номере «Липецкой правды» красноречиво рассказывает восьмая полоса. Так, в статье: «Бедноте трудно. Но уплатить налог за 1923 год нужно обязательно. Надо извернуться, занять до нови», цитируется письмо сырского корреспондента редакции крестьянина А. Неклюдова: «Агент Тразанов говорил крестьянам: «Во что-бы то не стало надо сделать зачистку налога за 1923 год.
Беднота рада помогнуть государству. Но уже многие бедняки едят хлеб с примесью картофельных очисток и другими, и выплатить налог не могут. Если сдать то, что оставили на семена, то останется не сеянное поле на 1924 год и многие будут голодать и избывать скотину. ...». Но резюме статьи такое: несмотря ни на что, единый налог за 1923 год заплатить придется, хоть зубы на полку…
Таким было 8 марта 100 лет назад.
Фото: Г осударственный архив Липецкой области, Липецкая областная научная библиотека
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