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Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад

История международного женского праздника началась в 1908 году: работницы текстильных фабрик Нью-Йорка устроили забастовку, потребовали улучшений условий труда, равных прав с мужчинами и даже потребовали права голоса. В 1910 году движение за права женщин перекинулось уже на Европу и на Втором конгрессе социалисток, немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день. Конгресс идею поддержал. 

Но четкой даты зафиксировано не было. До 1917 года в разных странах Международный женский день отмечали в разные даты. В России впервые этот день отметили 2 марта 1913 года (17 февраля по старому стилю) в Санкт-Петербурге, где женщины потребовали политических и социальных прав.

23 февраля (8 марта) 1917 года, незадолго до отречения от престола император Николай II наделил женщин права голоса на выборах. Событие отметили большой манифестацией, которая слилась с забастовками и митингами. В итоге манифестации вылились в февральскую революцию. Нет смысла повторять, что произошло потом, но день 8 Марта стал одним из главных праздников революционной России.

Каждая кухарка и в Липецке должна учиться управлять государством

Первый женщиной новой России в Липецке можно считать жену руководителя уездного исполкома Владимира Агте — Наталью — комиссара народного просвещения Липецкого уезда.

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Владимир и Наталья Агте

Наталья, потомственный учитель, открывала первые в городе государственные детские сады и ясли, библиотеки и избы читальни. Известно что Наталья Агте открыла 37 библиотек. В 1937 году советская власть ее «отблагодарит» — Наталья Агте была расстреляна как врага народа по сфальсифицированному обвинению. Реабилитируют ее через 20 лет.

Память о первом комиссаре народного просвещения Липецкого уезда в городе не увековечена. Как и о первом руководителе уисполкома, ее муже Владимире Агте. Его имя только значится в списке первых революционеров на одноименной площади Липецка.

Как отмечал Липецк Международный женский день после революции, можно проследить по местной прессе. Из сохранившихся газет о праздновании 8 Марта в 1924 году пишет «Липецкая правда». Липчане еще не успели оплакать  умершего недавно Ленина и газета плавно переходит к делам насущным, при этом не забывая Ильича, главного борца за права женщин,.

Первая полоса газеты, огромные буквы: «8-го марта Международный женский день». Передовица, «Без Ильича, но по его заветам», сообщает с прискорбием, что это первый Международный женский день, который советские граждане встречают без «любимого учителя и вождя».

«С работницами и крестьянками нет их лучшего друга, который вместе с ними порадовался бы их успехом… В этот день, в день 8 Марта, когда самая отсталая работница, самая забитая крестьянка спешит под красное, пролетарское знамя...»

Тезис Ленина о том, что каждая кухарка должна научиться управлять государством, упомянут в передовице дважды, а завершается она словами: «В Международный женский день Ленин стократ жив в сердцах миллионов тружениц города и деревни всех стран и всех народов»

Каждая кухарка.jpg

Конечно, не обошлось в праздничном номере без стихов о женщине:

Эй, гуди подруга-пряха!
Только шпульку допряду
В сельсовет с Татьяной-свахой
На собрание пойду

Там нужду свою мирскую
Мы обсудим все селом
Утром хлебы испеку я
Заметая помелом…

стих.jpg

Далее о том, что Октябрь наконец-то положит конец традиционному укладу, в котором женщина — обслуживающий персонал в доме.


...а пока в прачки!

На третьей полосе «Липецкой правды», справедливости ради, отмечается, что прежде чем кухарке приступить к управлению государством, ей все же необходимо стать грамотной.

«Ты неграмотна. Иди в школу, выучись читать и писать. Выучишься — иди в избу читальню, читай газеты, хорошие книги. Тогда ты будешь уметь строить государство, управлять им», — пишет «Липецкая правда». 

крестьянка выполняй заветы ильича.jpg

Четвертая полоса газеты отведена предложениям липецких женщин. Мы уже не раз рассказывали, что газеты двадцатых-тридцатых годов, похожи на современные блоги, только в бумажном исполнении, с подписями — никнеймами. Так, некая «Ирочкина мама» пишет в газету о необходимости открытия в деревнях детских яслей. Особенно это актуально в страду. «Ирочкина мама» сетует на то, что государство не может выделить средства на детские ясли в деревнях и их надо создавать вскладчину и при помощи комитета взаимопомощи. Няню и фельдшера рекрутировать из числа волонтеров, засеять участок земли «ярью» а после сбора урожая пустить доход на ясли. Конечно же, крестьянкам надо устроить сбор пожертвований на ясли. В общем, обычные блоггерские штучки— за сто лет практически ничего не изменилось. Анонимные советы раздавать и тогда и сейчас — самое простое занятие.

ирочкина мама.jpg

Какую еще облегчить жизнь женщин предлагали читатели «Липецкой правды» ровно сто лет назад 8 Марта? Некая «Женщина» предлагала «покончить с подпольными абортами».

нет абортам.jpg

«Темная, забитая крестьянка иногда не знает, как себе помочь, когда с ней сотрясется какая-либо беда. А за советами она идет не к знающем человеку, а к старухе-знахарке, обманщице.

...Та ей каким-то, темными, негодными средствами — до веретен и кореньев дело доходит — вытравливает плод, и часто делает так, что вместе с плодом «вытравливает» и мать: та или умирает, или на всю жизнь больной делается, калекой»

«Женщина» советует обращаться к врачам, если рождение ребенка противопоказано, а знахарок отдавать под суд.

«Эта борьба с подпольными абортами в деревне должна начаться с 8 Марта, с праздника Международного дня работниц», — заключает «Женщина».

На той же полосе газета констатирует, что среди женщин растет безработица. Казалось бы — ликвидируй безграмотность среди женского населения и направляй эти массы на управление государством. Но нет ведь! Газета видит частичным решением проблемы организацию частной прачечной, артели для обслуживания кафе и буфета на липецком курорте и работу на огородах.

По состоянию на 1 марта 1924 года в Липецком уезде насчитывалось 563 безработных женщины и 40 подростков! Население же Липецка в те годы было чуть больше 20 тысяч человек. Положение критическое — констатирует газета.

женская безработица растет.jpg

Как советских женщин призывали два часа отработать на Германию

Но, несмотря на трудности, советской женщине предлагается не забывать о германских детях.

Помните сцену из «Собачье сердца», когда члены домкома во главе со Швондером всучивали профессору Преображенскому журналы «по полтиннику штука» в пользу детей Германии? Булгаков это не выдумал. Вот что написала в газету читательница «Коммунистка»:

«После подавления Германской революции в ноябре 1923 года, германские капиталисты с бешеным натиском обрушились на рабочий класс. Лучшие борцы рабочего класса упрятаны в тюрьмы. Рабочее движение загнанно в подполье. Марка (германские деньги) с каждым днем теряет свою силу… Миллионы детей по милости капиталистов и социал-предателей меньшевиков гибнут от голода, холода, истощения и болезней», пишет «Коммунистка» и предлагает оказать помощь немецким детям:

«Международный день работниц — день братской (почему не сестринской, непонятно? прим.ред) солидарности рабочего класса всего мира. И помощь голодным детям Германских рабочих один из основных лозунгов этого дня в нынешнем году…. Работницы России в этот день отработают лишних два часа, полагающихся и в этот день для отдыха. Плата за эти сверхурочно проработанные часы пойдет в фонд Мопра (Международная организация помощи борцам революции, прим.ред).

Крестьянки пусть дадут хотя по фунту хлеба голодному ребенку Германского рабочего...»

детям германии.jpg

Справедливости ради «Коммунистка» отмечает, что во время голода в Поволжье «Рабочие Германии шли на помощь детям Советской России, отчисляя проценты от заработка, прорабатывая лишние часы, собирая пожертвования».

Но, пожалуй, главное в чем Германия оказала любезность России, и о чем напомнила «Коммунистка», это то, что «Германские рабочие своей революцией разорвали Брестский мир, который своими тяготами сотни лет лежал бы на плечах крестьянина и рабочего России».

Липецк уже в следующем, 1925 году, еще раз отблагодарит Германию разрешением открыть в нашем городе секретную школ «Вифупаст», в которой немцы вопреки Версальскому договору внесут огромный вклад в сохранение и преумножение мощи своей авиации — будущего люфтваффе Третьего Рейха.

О том, какое это было время в восьмимартовском номере «Липецкой правды» красноречиво рассказывает восьмая полоса. Так, в статье: «Бедноте трудно. Но уплатить налог за 1923 год нужно обязательно. Надо извернуться, занять до нови», цитируется письмо сырского корреспондента редакции крестьянина А. Неклюдова: «Агент Тразанов говорил крестьянам: «Во что-бы то не стало надо сделать зачистку налога за 1923 год.

Беднота рада помогнуть государству. Но уже многие бедняки едят хлеб с примесью картофельных очисток и другими, и выплатить налог не могут. Если сдать то, что оставили на семена, то останется не сеянное поле на 1924 год и многие будут голодать и избывать скотину. ...». Но резюме статьи такое: несмотря ни на что, единый налог за 1923 год заплатить придется, хоть зубы на полку…

Бедноте трудно.jpg

Таким было 8 марта 100 лет назад.


Фото:  Г осударственный архив Липецкой области, Липецкая областная научная библиотека
а знаете ли вы
краеведение
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Комментарии (1)

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С праздником !
15 минут назад
Г 48 ,женщин И всех женщин нашего города ,с праздником 8-е Марта,с праздником весны .Всем любви и счастья ,а главное -здоровья !
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