Происшествия
сегодня, 12:58
Госпитализация школьников из-за мобильного приложения - экзотическая версия
19 5000
Всего в больницу отправлено 12 детей.
Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков прокомментировал экстренную госпитализацию 12 учеников из школы №35 села Ссёлки.
По мнению медика, если недомогание у школьников действительно было вызвано растиражированной в СМИ версией с мобильным приложением, то в Липецкой области столкнулись с экзотическим случаем.
- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.
Всего в детскую областную больницу были госпитализированы 12 детей. Сейчас их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. В госпитализации школьников были задействованы пять бригад "Скорой помощи". Дети при осмотре врачами жаловались на головокружение и головную боль.
По мнению медика, если недомогание у школьников действительно было вызвано растиражированной в СМИ версией с мобильным приложением, то в Липецкой области столкнулись с экзотическим случаем.
- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.
Всего в детскую областную больницу были госпитализированы 12 детей. Сейчас их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. В госпитализации школьников были задействованы пять бригад "Скорой помощи". Дети при осмотре врачами жаловались на головокружение и головную боль.
19 5000
А вот
234
злой обыватель
для злого
х.. с горы
злой обыватель
Врач
злой обыватель
Врач
ух