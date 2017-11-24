Госпитализация школьников из-за мобильного приложения - экзотическая версия

Всего в больницу отправлено 12 детей.

Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков прокомментировал экстренную госпитализацию 12 учеников из школы №35 села Ссёлки.



По мнению медика, если недомогание у школьников действительно было вызвано растиражированной в СМИ версией с мобильным приложением, то в Липецкой области столкнулись с экзотическим случаем.



- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.



Всего в детскую областную больницу были госпитализированы 12 детей. Сейчас их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. В госпитализации школьников были задействованы пять бригад "Скорой помощи". Дети при осмотре врачами жаловались на головокружение и головную боль.