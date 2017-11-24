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Госпитализация школьников из-за мобильного приложения - экзотическая версия

19 5000
#госпитализация детей
Госпитализация школьников из-за мобильного приложения - экзотическая версия

Всего в больницу отправлено 12 детей.

Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков прокомментировал экстренную госпитализацию 12 учеников из школы №35 села Ссёлки.

По мнению медика, если недомогание у школьников действительно было вызвано растиражированной в СМИ версией с мобильным приложением, то в Липецкой области столкнулись с экзотическим случаем.

- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.

Всего в детскую областную больницу были госпитализированы 12 детей. Сейчас их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. В госпитализации школьников были задействованы пять бригад "Скорой помощи". Дети при осмотре врачами жаловались на головокружение и головную боль.
19 5000
#госпитализация детей

Комментарии (19)

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А вот

21 минуту назад
и тролли Королевские потянулись.
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234

28 минут назад
Город48, вы жёлтая газетёнка, лишь бы кричащие заголовки строчить
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злой обыватель

40 минут назад
для злого, не думаю, что здесь удастся отмазаться. Происшествие явно выйдет на общероссийский уровень. И там будут далеко не участковые-взяточники дело расследовать.
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для злого

56 минут назад
Это "хрень" ка ты выразился, сейчас официальная версия власти. Не удивлюсь, что по команде и врачи ее подтвердят, потому что если выяснится что это пищевое отравление, то жопы из многих кресел повылетают!!! А так, все можно свалить на немощных и запуганных детей!!!
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х.. с горы

сегодня, 13:26
Калдырь, а какая разница сколько бригад "ТАКСИСОВ" будет возить детей? просто возить ничего не колоть . ничего не делать. исключительно возить
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злой обыватель

сегодня, 13:23
311, роспотребнадзор сгнил ещё когда сэсом назывался. Там старухи при обследованиях столовых мешками жрачку оттуда тащат домой.
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Врач

сегодня, 13:22
Там половина по купленным сан книжкам работают
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злой обыватель

сегодня, 13:21
Ну и идиот же Шуршуков. Такую хрень спороть. Чел с высшим образованием. Когда причины вскроются, он же как обблёваный будет. Хотя, на таких как он хоть ссы, а они скажут: божья роса.(
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Врач

сегодня, 13:20
Молодцы,на инопланетян ещё свалите,за кресла свои трясутся,придумавают бог весть что,столовку проверте,и тех ,кто еду готовит
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ух

сегодня, 13:20
А чё б ему самому не обедать в школьной столовой. Сегодня в одной, завтра в другой школе, на выбор. А то обедать ходит в элитные заведения на бабло от окатов с тендеров школьного питания, а детишки пусть кушают что дали!!!
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