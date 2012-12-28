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Три 83-летние пенсионерки передали деньги мошенникам за спасение попавших в ДТП родственников
Происшествия
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39 минут назад
В Тербунах судят предполагаемого 21-летнего курьера мошенников
Уроженец Воронежской области забрал у потерпевших в общей сложности полмиллиона рублей.
По версии следствия, в октябре 2023 года подсудимый в мессенджере «Telegram» вступил в сговор с неизвестным, получил сведения о месте нахождения потерпевших и забрал у них деньги: в одном случае курьер получил 150 000 рублей, упакованные в два полотенца и комплект постельного белья, во втором — точно также упакованные 350 000 рублей.
Потерпевших развели по схеме «Ваш родственник совершил ДТП», а деньги требовались якобы для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности.
Следствие полагает, что часть полученных денег обвиняемый перечислял на банковские счёта, указанные сообщником, а оставшиеся оставил себе в качестве вознаграждения. Молодого мужчину судят по части 2 стати 159 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного и крупного ущерба.
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