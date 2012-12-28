В Тербунах судят предполагаемого 21-летнего курьера мошенников

Уроженец Воронежской области забрал у потерпевших в общей сложности полмиллиона рублей.

Сегодня Тербунский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Воронежской области, обвиняемого в двух мошенничествах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По версии следствия, в октябре 2023 года подсудимый в мессенджере «Telegram» вступил в сговор с неизвестным, получил сведения о месте нахождения потерпевших и забрал у них деньги: в одном случае курьер получил 150 000 рублей, упакованные в два полотенца и комплект постельного белья, во втором — точно также упакованные 350 000 рублей.Потерпевших развели по схеме «Ваш родственник совершил ДТП», а деньги требовались якобы для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности.Следствие полагает, что часть полученных денег обвиняемый перечислял на банковские счёта, указанные сообщником, а оставшиеся оставил себе в качестве вознаграждения. Молодого мужчину судят по части 2 стати 159 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного и крупного ущерба.