Реальные денежные доходы липчан продолжают падать

27 645 рублей в месяц на человека составили денежные доходы населения в Липецкой области по итогам января-сентября, денежные расходы – 25 155 рублей в месяц.

При том, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по предварительным данным уменьшились на 3,2%.

На покупку товаров и услуг липчане потратили на 5% больше прошлогоднего — 224 198 млн. рублей, на приобретение иностранной валюты – 3119 млн. рублей (на 5,1% больше соответствующего периода прошлого года). В то же время на приобретение недвижимости траты составили 1962 млн. рублей, что на 42,9% меньше, чем год назад, сообщает Липецкстат.