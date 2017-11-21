Экономика

39 минут назад

Реальные денежные доходы липчан продолжают падать

8 375
#доходы населения
1
Реальные денежные доходы липчан продолжают падать

27 645 рублей в месяц на человека составили денежные доходы населения в Липецкой области по итогам января-сентября, денежные расходы – 25 155 рублей в месяц.

При том, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по предварительным данным уменьшились на 3,2%.

На покупку товаров и услуг липчане потратили на 5% больше прошлогоднего — 224 198 млн. рублей, на приобретение иностранной валюты – 3119 млн. рублей (на 5,1% больше соответствующего периода прошлого года). В то же время на приобретение недвижимости траты составили 1962 млн. рублей, что на 42,9% меньше, чем год назад, сообщает Липецкстат. 

8 375
#доходы населения
1

Комментарии (8)

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555

6 минут назад
Зато депутатам и чиновникам прибавляет путак с 1 января по 200 тыс. К зарплате
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гадюкино вилладж

14 минут назад
у нас на хуторе по 30 косарей зп, пипецк отдыхает
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СЕЛЯНИН

14 минут назад
Когда эти вышкварки шипеть перестанут.
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алексей

23 минуты назад
не падать они продолжат , они тупо в перманентной ЖОПЕ
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Позор!

24 минуты назад
Меньше чем в селе ))))) Вот у аграриев растут! Ажн 30 тысяч!
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КОГДА ПИ 314

30 минут назад
Перестаните.МЕДСЕСТРА 10 тыс.получает
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АЛИНА

31 минуту назад
А после ОШИБОК управляшек липчане затянут пояса ещё крепче
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01

31 минуту назад
постоянно говорят что с 2001 года зарплата выросла в 20 раз пенсии в 10 а не кто не говорит о реальном росте инфляция львиную долю роста сожрала.
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