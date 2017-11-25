28 госпитализированных учеников Сселковской школы готовят к выписке

Медики до сих пор в неведении о причинах симптомов, отправивших детей из школы на больничные койки.

Сегодня все 28 детей, экстренно госпитализированных вчера в областную детскую больницу прямо с занятий из Сселковской средней школы, будут выписаны. Об этом GOROD48 сообщил и.о. руководителя областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.



По словам Юрия Шуршукова, состояние здоровья школьников не вызывает никаких опасений у медиков.



Впрочем, до сих пор не известна причина ЧП в сельской школе.



- В школьных воде и воздухе санитарные медики не нашли никаких токсических примесей. Нет и пищевого фактора - дети еще не успели отобедать в школьной столовой, - сказал Юрий Шуршуков. - Остаются некие иные факторы, над которыми ломают головы специалисты.

