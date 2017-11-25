Происшествия

37 минут назад

28 госпитализированных учеников Сселковской школы готовят к выписке

6 654
#госпитализация детей
28 госпитализированных учеников Сселковской школы готовят к выписке

Медики до сих пор в неведении о причинах симптомов, отправивших детей из школы на больничные койки.

Сегодня все 28 детей, экстренно госпитализированных вчера в областную детскую больницу прямо с занятий из Сселковской средней школы, будут выписаны. Об этом GOROD48 сообщил и.о. руководителя областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

По словам Юрия Шуршукова, состояние здоровья школьников не вызывает никаких опасений у медиков.

Впрочем, до сих пор не известна причина ЧП в сельской школе.

- В школьных воде и воздухе санитарные медики не нашли никаких токсических примесей. Нет и пищевого фактора - дети еще не успели отобедать в школьной столовой, - сказал Юрий Шуршуков. - Остаются некие иные факторы, над которыми ломают головы специалисты. 
6 654
#госпитализация детей

Комментарии (6)

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Гость

6 минут назад
Наверное детки решили не учится в этот день таким вот способом
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Шёл третий урок?

10 минут назад
А когда же детей в 5 классе начинают кормить? После пятого?
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это не информация

11 минут назад
школьники,их родители,все липчане ждут более подробную информацию о случившемся,хватит врать!!! хотим знать что случилось!
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В общем,

17 минут назад
лишь бы замять случившееся! Родители! Следите за детьми, обследуйте! Мало ли какие последствия!
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Мэр

19 минут назад
Пальмовое масло, иди проспись
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Пальмовое масло

24 минуты назад
И что с другой планеты пилетело или так всё печально растиш воспитываеш из кожи лезеш а тут раз и ладно один а тут пол школы накрыло.
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