В Липецкой области более 2000 волонтеров-медиков

В липецких больницах начали трудиться добровольцы.

Накануне первая группа волонтеров-медиков Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Липецкой области посетила Липецкую городскую больницу № 4. Ребят познакомили с отделениями, в которых они будут оказывать помощь, - неврологическое, кардиологическое, травматологическое и приемное отделения. Студенты приняли участие в транспортировке, кормлении, в подготовке систем капельного введения, а также обсудили интересующие их вопросы с руководством больницы и отделений.

Как сообщает Центр медицинской профилактики, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» существует с 2013 года. Данная организация занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения.

Волонтеры помогают врачам и медсестрам (транспортировка больных, инъекции и инфузии, проведение диагностических процедур, забор анализов, перевязки, заполнение документации), участвуют в медицинском сопровождении массовых мероприятий, на форумах и акциях рассказывают населению о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, осуществляют волонтерское сопровождение мероприятий и так далее.

Как правило, добровольцев распределяют в самые загруженные отделения больниц, чтобы дать возможность каждому студенту набраться профессионального опыта и прийти на помощь своим наставникам – медицинским специалистам.

Волонтеры-медики работают согласно утвержденному с руководством медицинской организации регламенту, где четко прописан их функционал, права и обязанности. В настоящее время команда добровольцев больниц насчитывает более 2000 волонтеров-медиков, каждый из которых в среднем отрабатывает 480 волонтеро-часов в год.