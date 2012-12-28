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сегодня, 16:28
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Каждый четвертый ученик Липецка не желает обедать в школе

Меж тем на завтраки и обеды в мэрии тратят год от года больше денег.

Горячим питанием охвачено 45 420 школьников в Липецке, или 74% учащихся. Большинство из них выбрало разовый прием пищи. 16 044 школьника (26%) вообще отказались от питания в школьных столовых. Их обеспечивают либо горячей кашей, либо бутербродом и напитком из расчета 20 рублей в день.

Об этом депутатам Липецкого горсовета сегодня сообщила председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова. Она рассказала об организации школьного питания, на которое в прошлом году потратили из городского бюджета 343,2 млн рублей, а в этом израсходуют 448 миллионов. В этом учебном году для учеников восьми школ пищу готовят в самих образовательных учреждениях, учащихся остальных 57 школ кормят кейтеринговые компании: «Мастер Провиант», «Ника Плюс», «СКК», которые в результате конкурсных отборов снизили стартовую цену лотов на 10-30%.

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— Организация школьного питания — проблема сложная и многогранная. Наша задача — предоставить детям сбалансированное, качественное питание с учетом санитарных нормативов, в то же время учитывая пожелания учащихся и родителей, — сказала Светлана Бедрова.

Школьников обеспечивают одно-, двух-, трехразовым горячим питанием на бесплатной и платной основах (за счет родительской доплаты в размере от 10 до 85 рублей на ученика). Учеников 1-4 классов кормят исключительно за счет бюджета. В этом учебном году для школьников разработано девять видов двухнедельного меню: трехразовое на 105 и 139 рублей, двухразовое — на 129, 112, 93 и 80 рублей, одноразовое (горячий завтрак или горячий обед) — на 20, 55 и 80 рублей.

Светлана Бедрова рассказала о многоуровневой системе проверок того, что попадает в тарелку. На первом этапе в ней задействованы общеобразовательные учреждения, проверяющие качество продуктов и готовых блюд от кейтеринговых компаний. В каждой школе отбирается суточная проба из каждой партии приготовленных блюд. Их хранят в течение 48 часов при температуре +2/+6 градусов на случай лабораторной проверки. Бракеражная комиссия дегустирует готовые блюда перед их подачей на столы. Потом оценку пище дают школьники. Они могут оставить отзыв о блюдах в департамент образования через QR-код, размещенный в каждой столовой. С начала этого учебного года, например, дети отправили 2 291 отзыва о школьном питании, из которых только 75 были отрицательными. К процессу проверок периодически подключается областная ветеринарная лаборатория, исследующая продукцию и сырье животного и растительного происхождения. В прошлом году из 90 проб семь не отвечали требованиям ГОСТов и техническому регламенту Таможенного союза. Это были творог, сыр, сливочное масло, простокваша — весь этот фальсификат поставляло ООО «Липецкий Молочный Дом». По результатам претензионной работы УФАС по Липецкой области включил эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Также качество питания контролирует родительская общественность.

— Несмотря на то, что мы многое делаем для того, чтобы дети получали здоровое питание, есть и проблемы. В частности, мы получаем жалобы на остывшую пищу. Особенно это касается больших школ, перегруженных, работающих в две смены. По каждому такому факту организуем проверки, проводим совещания с операторами питания, — сказала Светлана Бедрова.

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Председатель департамента отметила, что необходимо менять технический уровень школьных столовых, обновлять оборудование, заменять отжившее свой срок старое на новое, модернизировать пищеблоки. В 2022-2023 годах на это было выделено 2,8 млн рублей, в этом предусмотрены 3,4 миллиона. Светлана Бедрова заметила, что потребность на эти цели в десятки и сотни раз превышает затраченные средства.

Кстати, мэрия совместно с правительством области прорабатывает вопрос строительства фабрики-кухни в Липецке, где должны готовить пищу для школьных столовых.
школьное питание
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Комментарии (12)

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Алкан лтз
10 минут назад
Не голооооодные!!!! Им бы в мое детство бы! Хлебу рады были!Ельцин зарплату задерживал по 3 месяца!
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я
19 минут назад
с вашими обедами одна беда, кто придумал в школе №32 завтрак в 12 часов дня и обед в 14.00, дети приходят и до 12 сидят голодные, так как многие с утра не хотят есть или не успевают, какой то маразм
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Очень вкусно
22 минуты назад
Суп без поджарки, вареные котлеты и вареная рыба, вы такое дома будете есть. Правильное питание везде, в детский сад захожу за ребенком, если попадаешь на обед- этим дышать не возможно, не то что есть.
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Это правда
30 минут назад
Дети отказываются есть, холодная невкусная еда, элементарное пюре картофельное подают как кисель, ребенок приходит и говорит опять картошку жидкую давали, это что? Надо менять этот подход, это просто бюджетные деньги на ветер.
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Не хотят они
36 минут назад
Зато бегут покупать колу с чипсами. Потом все больные.
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хаха
37 минут назад
Родительские проверки - это вообще ни о чем. Вы дайте возможность родителям прийти на проверку без предупреждения, тогда и посмотрим, как вы кормите детей, когда вас никто не проверяет.
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Мария
40 минут назад
Это нельзя есть. Здоровье надо беречь.
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Житель
43 минуты назад
Мои дети отказались это есть.
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мама
36 минут назад
Мои тоже. Обычные, нормальные, неизбалованные дети.
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65+
44 минуты назад
Да пусть мерия там и обедает ! Такую еду что дают детям в школе бездомные собаки есть не будут .
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Эксперт
сегодня, 16:55
Главное чтобы в этой будущей фабрики-кухни в Липецке был доверенный и проверенный от мэрии проверяющий который тайно приходил и проверял все обеды на качество и при выявлении нарушений тех кто их допустил увольнял бы без любых поблажек в первый же день в независимости от должности нарушителя чтобы как в цивилизованных странах!
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