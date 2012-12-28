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Общество
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сегодня, 16:28
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Каждый четвертый ученик Липецка не желает обедать в школе
Меж тем на завтраки и обеды в мэрии тратят год от года больше денег.
Об этом депутатам Липецкого горсовета сегодня сообщила председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова. Она рассказала об организации школьного питания, на которое в прошлом году потратили из городского бюджета 343,2 млн рублей, а в этом израсходуют 448 миллионов. В этом учебном году для учеников восьми школ пищу готовят в самих образовательных учреждениях, учащихся остальных 57 школ кормят кейтеринговые компании: «Мастер Провиант», «Ника Плюс», «СКК», которые в результате конкурсных отборов снизили стартовую цену лотов на 10-30%.
— Организация школьного питания — проблема сложная и многогранная. Наша задача — предоставить детям сбалансированное, качественное питание с учетом санитарных нормативов, в то же время учитывая пожелания учащихся и родителей, — сказала Светлана Бедрова.
Школьников обеспечивают одно-, двух-, трехразовым горячим питанием на бесплатной и платной основах (за счет родительской доплаты в размере от 10 до 85 рублей на ученика). Учеников 1-4 классов кормят исключительно за счет бюджета. В этом учебном году для школьников разработано девять видов двухнедельного меню: трехразовое на 105 и 139 рублей, двухразовое — на 129, 112, 93 и 80 рублей, одноразовое (горячий завтрак или горячий обед) — на 20, 55 и 80 рублей.
Светлана Бедрова рассказала о многоуровневой системе проверок того, что попадает в тарелку. На первом этапе в ней задействованы общеобразовательные учреждения, проверяющие качество продуктов и готовых блюд от кейтеринговых компаний. В каждой школе отбирается суточная проба из каждой партии приготовленных блюд. Их хранят в течение 48 часов при температуре +2/+6 градусов на случай лабораторной проверки. Бракеражная комиссия дегустирует готовые блюда перед их подачей на столы. Потом оценку пище дают школьники. Они могут оставить отзыв о блюдах в департамент образования через QR-код, размещенный в каждой столовой. С начала этого учебного года, например, дети отправили 2 291 отзыва о школьном питании, из которых только 75 были отрицательными. К процессу проверок периодически подключается областная ветеринарная лаборатория, исследующая продукцию и сырье животного и растительного происхождения. В прошлом году из 90 проб семь не отвечали требованиям ГОСТов и техническому регламенту Таможенного союза. Это были творог, сыр, сливочное масло, простокваша — весь этот фальсификат поставляло ООО «Липецкий Молочный Дом». По результатам претензионной работы УФАС по Липецкой области включил эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Также качество питания контролирует родительская общественность.
— Несмотря на то, что мы многое делаем для того, чтобы дети получали здоровое питание, есть и проблемы. В частности, мы получаем жалобы на остывшую пищу. Особенно это касается больших школ, перегруженных, работающих в две смены. По каждому такому факту организуем проверки, проводим совещания с операторами питания, — сказала Светлана Бедрова.
Председатель департамента отметила, что необходимо менять технический уровень школьных столовых, обновлять оборудование, заменять отжившее свой срок старое на новое, модернизировать пищеблоки. В 2022-2023 годах на это было выделено 2,8 млн рублей, в этом предусмотрены 3,4 миллиона. Светлана Бедрова заметила, что потребность на эти цели в десятки и сотни раз превышает затраченные средства.
Кстати, мэрия совместно с правительством области прорабатывает вопрос строительства фабрики-кухни в Липецке, где должны готовить пищу для школьных столовых.
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