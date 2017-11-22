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сегодня, 10:00

Липецкий губернатор начал утро с жизнеутверждающего твита про улыбки и шоколад

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Липецкий губернатор начал утро с жизнеутверждающего твита про улыбки и шоколад

Олег Королев в 9 часов утра сделал запись в Твиттере полную оптимизма



Не исключено, что хорошее настроение главе подарило снежное утро. Или выступление накануне в Липецке команды КВН из города Камызяк. КВНщики много шутили про губернатора и его родину - Тербуны.
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