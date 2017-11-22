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Липецкий губернатор начал утро с жизнеутверждающего твита про улыбки и шоколад
Олег Королев в 9 часов утра сделал запись в Твиттере полную оптимизма
Ученые выяснили, что одна улыбка по силе положительного влияния на мозг заменяет 2000 плиток шоколада!!! Улыбайтесь...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 22 ноября 2017 г.
Не исключено, что хорошее настроение главе подарило снежное утро. Или выступление накануне в Липецке команды КВН из города Камызяк. КВНщики много шутили про губернатора и его родину - Тербуны.
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