Экономика

сегодня, 09:36

Зарплата селян достигла 30 тысяч рублей

27 877
#сельское хозяйство
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Зарплата селян достигла 30 тысяч рублей

А показатели и в растениеводстве, и в животноводстве превысили прошлогодние.

В Липецкой области готовятся отметить День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как рассказал на брифинге для СМИ заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, в этом году в Липецкой области произведено 101,5% объема молока по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года.

Будет собрано 5,3-5,4 миллиона тонн сахарной свёклы, намолочено более 3 миллионов зерна. Также планируют намолоть 400 тысяч тонн кукурузы, 550 тысяч тонн масленичных культур(сои, рапса, подсолнечника). Производство мяса в регионе сейчас на уровне 350 тысяч тонн (прибавка 10%), производство яиц выросло на 20%. 

В прошлом году урожай кое-где не успели убрать с полей. Но причина не в перепроизводстве, а в капризах погоды. Поэтому в управлении сельского хозяйства не исключают, что часть урожая останется в полях и в этом году. Но уроки прошлого года учитывают, поэтому повсеместно строят новые сушилки и элеваторы. 

Из-за непогоды весной было пересеяно 40 тысяч га сахарной свёклы или 30% от всех площадей. Урожай сахарной свёклы превысил 14 центнеров с гектара, а в сутки сахзаводы региона перерабатывают 42 тысячи тонн сахарной свёклы. 

Сегодня выпущена 500-тысячная тонна сахара, а всего в этом году планирую произвести 700-750 тысяч тонн сахара. 

Липецкая область сегодня занимает пятое место в России по производству овощей закрытого грунта. К 2020-2021 году их планируют производить и вовсе 200 тысяч тонн в год. В этом году инвестиции в тепличные проекты  превысят 15 миллиардов рублей. В особой экономической зоне построен завод по производству тепличных конструкций, выпускающий 150 га теплиц в одну смену. 

Инвестиции на 1 гектар теплиц сегодня составляют 200 миллионов рублей, с учётом того, что планирую возвести 200 га теплиц, инвестиции в производство овощей закрытого грунта достигнут 40 миллиардов рублей. 

В целом в этом году с сельское хозяйство региона будет инвестировано 24-25 миллиардов рублей, а к концу года будет сдано проектов (которые реализовывались ни один год) на 52-53 миллиарда рублей. 

Зарплата селян практически достигла 30 тысяч рублей.
27 877
#сельское хозяйство
1

Комментарии (27)

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злой обыватель

51 секунду назад
Коровы мрут, надои растут. В Стране Чудес живем. За такие вещи е.бала пора рвать этим гнидам.
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Алексей

2 минуты назад
В городе у ветврачи 17 а на селе ни кто не хочет платить вобщем, болтуны
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селянин

4 минуты назад
* ,,,,БОЛ
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Липчанин

7 минут назад
Что они там курят??? Откуда на селе у нас такие зарплаты и у кого????
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селянин

7 минут назад
*
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сельский житель

23 минуты назад
А разве у нас в Липецкой области остались государственные поля или производства! Всё в частных руках, они и диктуют цены. С зарплатой всё проще: получаешь больше 10 000 т.р. - считай повезло, меньше 10 000 т.р. - не судьба значит (что чаще всего и бывает). А что касается урожая, который не успели убрать по причине погодных условий, если бы разрешили сельчанам его собрать для собственных нужд они его и руками бы убрали.
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мистер

23 минуты назад
" Умные нам не надобны. На надобны верные" --Стругацкий.
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ужас

27 минут назад
Теперь можно повышать цены на все! Если у селян 30, то в городе вообще под100
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Город

29 минут назад
Ты седой здишь походу
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*

32 минуты назад
Ты по смотри все дороги в крестах , не дорога а кладбище , это селяни лежат от 18---40 . Вы их в угол загнали , дерьмократы.
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