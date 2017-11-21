Зарплата селян достигла 30 тысяч рублей

А показатели и в растениеводстве, и в животноводстве превысили прошлогодние.

В Липецкой области готовятся отметить День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Как рассказал на брифинге для СМИ заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, в этом году в Липецкой области произведено 101,5% объема молока по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года.



Будет собрано 5,3-5,4 миллиона тонн сахарной свёклы, намолочено более 3 миллионов зерна. Также планируют намолоть 400 тысяч тонн кукурузы, 550 тысяч тонн масленичных культур(сои, рапса, подсолнечника). Производство мяса в регионе сейчас на уровне 350 тысяч тонн (прибавка 10%), производство яиц выросло на 20%.



В прошлом году урожай кое-где не успели убрать с полей. Но причина не в перепроизводстве, а в капризах погоды. Поэтому в управлении сельского хозяйства не исключают, что часть урожая останется в полях и в этом году. Но уроки прошлого года учитывают, поэтому повсеместно строят новые сушилки и элеваторы.



Из-за непогоды весной было пересеяно 40 тысяч га сахарной свёклы или 30% от всех площадей. Урожай сахарной свёклы превысил 14 центнеров с гектара, а в сутки сахзаводы региона перерабатывают 42 тысячи тонн сахарной свёклы.



Сегодня выпущена 500-тысячная тонна сахара, а всего в этом году планирую произвести 700-750 тысяч тонн сахара.



Липецкая область сегодня занимает пятое место в России по производству овощей закрытого грунта. К 2020-2021 году их планируют производить и вовсе 200 тысяч тонн в год. В этом году инвестиции в тепличные проекты превысят 15 миллиардов рублей. В особой экономической зоне построен завод по производству тепличных конструкций, выпускающий 150 га теплиц в одну смену.



Инвестиции на 1 гектар теплиц сегодня составляют 200 миллионов рублей, с учётом того, что планирую возвести 200 га теплиц, инвестиции в производство овощей закрытого грунта достигнут 40 миллиардов рублей.



В целом в этом году с сельское хозяйство региона будет инвестировано 24-25 миллиардов рублей, а к концу года будет сдано проектов (которые реализовывались ни один год) на 52-53 миллиарда рублей.



Зарплата селян практически достигла 30 тысяч рублей.