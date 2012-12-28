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815
сегодня, 12:04
5

Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о включении территории бывшего тракторного завода в ОЭЗ «Липецк». Об этом сообщили в правительстве Липецкой области. 

Произошло это после того, как  соответствующую заявку правительства области одобрила межведомственная группа Минэкономразвития.

Территория бывшего ЛТЗ стала третьим участкам ОЭЗ «Липецк». На новом участке правительство области собирается локализовать производство сельхозтехники. Ожидается, что первый цех начнёт работу уже в этом году. 

Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Резиденты зоны могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.


ЛТЗ
ОЭЗ «Липецк»
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
44 минуты назад
Теперь осталось только кругом зоны многоэтажные дома построить.
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что же
сегодня, 12:36
случилось в 15 году с ооо "вираж" ? тоже вроде в зону вошли
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Ответ
50 минут назад
Не вписались в рынок
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indesit
сегодня, 12:27
Получается, продались?
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Скоро
сегодня, 12:26
военный городок будет четвёртым участком ОЭЗ.
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