Общество
815
сегодня, 12:04
5
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
Произошло это после того, как соответствующую заявку правительства области одобрила межведомственная группа Минэкономразвития.
Территория бывшего ЛТЗ стала третьим участкам ОЭЗ «Липецк». На новом участке правительство области собирается локализовать производство сельхозтехники. Ожидается, что первый цех начнёт работу уже в этом году.
Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Резиденты зоны могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
2
0
0
3
2
Комментарии (5)