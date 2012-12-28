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54 минуты назад
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А из проблем сплетем мы коврик и по нему начнем ходить
Итоги недели
Завтра — последний день приема заявлений от выдвиженцев политических партий и общественных организаций на вакантную с февраля должность главы Липецка. Пока известно об одном кандидате, который попадет на рассмотрение губернатора: выдвинутым реготделением «ЕР» бывшим первым заместителем главы Липецка Михаиле Щербакове. Но, по данным GOROD48, Партия пенсионеров за социальную справедливость желает двинуть в главы города директора УК «Новый регион», депутата Липецкого горсовета Наталью Щедрину, а в региональной Общественной палате есть даже две кандидатуры, как говорят, опытных хозяйственников. Так что уже завтра на столе Игоря Артамонова должны оказаться документы, минимум, на двух кандидатов в мэры, иначе депутатам горсовета не из кого будет выбирать.
Коня ей показалось мало —
вошла в горящую избу…
А пока что врио мэра Светлане Бедровой на прошедшей неделе пришлось отчитаться перед горсоветом о деятельности администрации Липецка за прошлый год. Фактически она сделала это за скоропостижно ушедшего в отставку Романа Ченцова. Депутаты вознаградили выступление миловидной улыбающейся «главной учительницы Липецка» (вся жизнь Бедровой связана с системой образования) аплодисментами: что бы кто ни говорил, а в прошлом году было сделано немало хорошего. Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров даже заметил, что «Женщина на должности главы города справляется не хуже мужчины». Однако разговорами лишь об итогах прошлого года дело не ограничилось.
В своем отчете и позже, отвечая на вопросы депутатов, Светлана Бедрова не могла не сказать хотя бы вскользь о серьезных проблемах муниципалитета. Так, бюджет 2025 года оказался заметно меньше предыдущего: 25 миллиардов рублей против 30,4 миллиарда в 2024 м. Собственные доходы мэрии снизились с 10,7 до 9,6 миллиарда главным образом из-за снижения доли главного городского налога, подоходного (или НДФЛ), оставляемого городу субъектом. Если в 2021 году субъект оставлял Липецку 21,22% подоходного налога, в 2022 м — 24,79%, в 2023 — 27,18%, в 2024 — 28,34%, то в прошлом же году Липецку досталось лишь 22,89% НДФЛ. В этом году город получит и того меньше — 17,53%. В деньгах в 2024 году Липецк получил 7,1 млрд рублей, а в 2025 м — лишь 5,8 миллиарда. В текущем году финансисты прогнозируют уменьшение поступления НДФЛ в городскую казну до 4,5 миллиарда.
От доходов — и расходы. В том году в Липецке возвели две современные школы: в «Елецком» на 1225 мест и во «Взлётном» на 1500, а также капитально отремонтировали пять школ и детсад. В этом году новых школ и детсадов не стоят. В городе капитально отремонтируют 15 школ и три детсада, но с куда меньшим объёмом работ из-за экономии средств — в основном без утепления фасадов и внутренних перестроек, без благоустройства территорий и обновления стадионов. «Средний чек» на капремонт одного учреждения составит 60–70 миллионов рублей против 250 миллионов двумя годами ранее. Более того, ингушская компания «Горец» уже забуксовала с ремонтом 64-й школы, а ведь ее нужно сдать детям к концу лета.
Бедрова рассказала о промежуточных результатах реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения компанией «РВК-Липецк»: за год она отремонтировала 13 километров труб, потратив на это почти 1,5 миллиарда. В этом году «РВК» собирается удвоить темпы (пока же горводоканалу требуются месяцы (!) на устранение утечек из порванных водопроводов). Но не было ничего сказано о том, что модернизация станции аэрации не достигнет заявленной цели: «РВК» не будет строить цех термической сушки илового осадка и цех его утилизации из-за невозможности приобретения итальянских печей в условиях санкций.
Врио мэра умолчала о том, что в этот понедельник департамент транспорта отменил маршрут № 2 и сократил количество вагонов на двух оставшихся маршрутах — с 13 до 11 по будням и с девяти до пяти по выходным, объяснив это сокращением пассажиропотока. Она лишь сообщила общеизвестный факт: концессионер, «Мовиста», осенью обязана вернуть трамвай на маршрут «Кольцо 9 го микрорайона — Центральный рынок». Кстати, в горбюджете появилась дыра размером в 130 млн рублей на финансирование расходов на контракты перевозчикам, которые перевозят пассажиров автобусами.
А еще Светлана Бедрова удивила всех заявлением о сокращении количества управляющих компаний с 92 существующих до 60 за счёт выдавливания с рынка тех, на кого больше всего жалоб. Осуществима ли задача, если впервые о таком желании говорил ещё мэр Сергей Иванов, потом Евгения Уваркина буквально кнутом принуждала УК работать как надо? Ни у кого ничего не получилось по двум причинам. Во первых, у большинства липецких УК всего два-три десятка бенефициаров; если компанию заваливают штрафами, её закрывают и открывают новую. Во вторых, с марта 2022 года УК находятся под защитой президентского моратория на проверки бизнеса. Так что вряд ли из этой затеи выйдет толк.
И еще несколько сравнений. В 2025 году мэрии удалось благоустроить 25 дворов (в этом году из-за жёсткой экономии обновят всего два), привести в порядок 82 территории по программе «Ремонт двора» (в этом году она не профинансирована ни на копейку), реализовать 270 наказов избирателей на 360 миллионов рублей (в этом году на наказы нет ни рубля). По программе формирования комфортной городской среды (КГС) в прошлом году было благоустроено 28 объектов, главными из которых врио мэра назвала заработавший открытый в мае спорткомплекс «Зелёный остров» (использование спортплощадок мэрия вдруг сделала платным) и парк аттракционов «Петропарк», который в тестовом режиме (там до сих пор — стройка) откроют для посетителей в День России 12 июня. Однако сама же мэрия признала программу КГС малоэффективной! В прошлом году на нее выделили 705,1 миллиона рублей, но только 33,3% мероприятий выполнили в срок. В этом году будут обновлены всего общественных 16 пространств, на что потратят мизерные 185 млн рублей, из которых 74,7 миллиона — на доведение до ума того же «Петропарка».
Депутат горсовета Борис Понаморёв привёл пример недавнего падения гнилого тополя на «Ладу Гранту» с водителем и ребенком на улице Московской и попросил подумать над обновлением видов деревьев для озеленения. «У энергетиков есть желание ничего не сажать в охранных зонах сетей, но это неправильно, — сказал он. — Надо сохранить город зелёным, найти варианты посадок деревьев с иной корневой системой, которая бы не разрушала сети». Но если в прошлом году в Липецке посадили более двух тысяч деревьев и кустарников, то в этом году на новые посадки не выделили и рубля!
Депутат Игорь Подзоров уколол врио мэра острым вопросом: когда горожане будут удовлетворены ситуацией в ЖКХ? Ответ Бедровой был чисто философским: «Чем лучше живёт человек, тем больше у него претензий к власти». Согласившись, что повсеместные раскопки задолбали всех, врио мэра заметила, что энергетики стараются сделать спокойным для липчан каждый новый отопительный сезон. «Поэтому нужно терпеть», — резюмировала она.
А еще на сессии объявили публичные обсуждения обновленного Устава Липецка. Кстати, «В новом Уставе Липецка вновь может появиться должность первого вице-мэра». Напомним, что ее вычеркнула из городской конституции Евгения Уваркина.
— Во ворочают! А не так давно была утверждена должность заместителя мэра по делам СВО. Требуем предоставить отчет о проделанной работе этого должностного лица! – написал Народ.
Отчета не будет. GOROD48 выяснил, что эта придуманная в апреле должность с годовым окладом более 2 млн рублей до сих пор вакантна. Кстати, в прошлом году из городского бюджета на муниципальные выплаты новым контрактникам Минобороны было потрачено 800 млн рублей.
Вот если б Зимний защищали
уборщиц женский батальон
они б матросам показали
как по помытому ходить!
Картинками с натуры на этой неделе можно назвать те беды, о которых говорили на сессии горсовета. Некоторых из них могло и не быть, если бы органы власти занимались не перетыкиванием, а нормальным межведомственным взаимодействием.
Взять, к примеру, поднятую депутатом горсовета Светланой Тюниной проблему появления в новом сквере Горскова на Соколе зарослей колючек. Она предположила, что семена татарника колючего, в народе — будяка или чертополоха, — могли появиться там с привезенным черноземом для разбития газона. GOROD48 провел свое расследование и согласился с депутатом: эта колючка ростом больше человеческого привезена с грунтом в места благоустройства подрядчиками мэрии или энергетиками для восстановления своих раскопок. Как выяснил GOROD48, легально любому контрагенту мэрии можно взять чернозем только в «Зеленхозе» — и в нем не будет семян сорняков. А нелегально, чтобы не платить «Зеленхозу», где угодно. Хоть в «Европейском» на зарезервированном под школу участке, на котором застройщик микрорайона устроил гору срытого плодородного слоя земли. «От этого Эль-Пасо никакого нету спасу!» Извести татарник сложно: его либо надо выкапывать с корнем, либо несколько раз косить, либо уничтожить гербицидами.
— Пишут, что это хорошее лекарственное средство. А текилу из него никто делать не пробовал? — спросил Просто Виктор.
— Текила делается только из агавы. Тут будет просто настойка, — ответил ему Антон.
На сессии горсовета депутат Наталья Щедрина (которую Партия пенсионеров хотела бы видеть мэром) поспорила с представителем «РИР Энерго» Виталием Маклаковым насчет оправданности оснащения энергетиками многоэтажек терморегуляторами горячей воды, без чего мэрия собирается не давать УК паспортов готовности домов к зиме. Она сказала, что приборы, эффективность которых пока не доказана, должны будут оплатить УК (которые, конечно, разбросают расходы на жителей дома. — Прим. GOROD48). Терморегулятор стоит 100 тысяч рублей. На старую девятиэтажку надо столько же терморегуляторов, сколько в ней тепловых пунктов, а их порой по одному на подъезд. Вот и считай, какие расходы по подготовке к зиме важнее: на прибор или же на ремонт кровли или системы отопления!
— Установка терморегулятора — это не только сам терморегулятор, а это клапана редукционные, электропривод, контроллер, блоки питания, реле давления, автоматы и ещё куча всего. И все это тянет вместе с монтажом на 250 000 руб., — заметила Тата.
— Как этот регулятор можно поставить на систему, которую сделали в 70 х годах? А ведь таких домов в городе полно. Да и каждое вмешательство приводит к необратимым последствиям, может даже навредить нормальной работе отопительной системы дома, — добавил Инженер.
А вот и еще одна беда: некоторые контейнерные площадки в Липецке всегда переполнены мусором (шины, ветки и бурьян — отдельная история). Почему? Мы выяснили, что проблема ни в региональном операторе — «ЭкоПром» отходы вывозит регулярно, ни даже в «управляшках» — более-менее нормальные УК следят за чистотой площадок. Проблема в «грязной схеме»: часть малого и среднего бизнеса не заключает договоры ни с регоператором на вывоз своего мусора (сваливая его на ближайшей контейнерной площадке), ни с управляющей компанией на её уборку. А каждый хозсубъект обязан заключать такие договоры. Помимо прочего учет мусора нужен для расчёта его накопления на контейнерных площадках. Без этого невозможно достоверно рассчитать, сколько баков нужно на той или иной площадке для сбора мусора, — а их в городе больше тысячи. Отсюда — кучи отходов в контейнерах и вокруг, вонь, крысы, мухи… И весь этот бардак оплачивают горожане.
Некоторые проблемы можно решить малой кровью. Например, наглухо забить досками или обварить железом входы и окна первых этажей расселенных, но пока не снесенных построек, которых полно в любом старом районе города. Самыми знаковыми для Липецка являются опасные для детей и подростков две такие заброшки: на Осеннем проезде и в 9-м микрорайоне. Но если 60 квартирная пятиэтажка на Осеннем проезде хотя бы обнесена забором, то 120-квартирное здание в 9-м микрорайоне открыто нараспашку. А ведь в 7–8 его подъездах в любой момент могут обвалиться межэтажные перекрытия — именно на этом основании осенью 2021 года в «панельке» 1972 года постройки ввели режим повышенной готовности, а весной 2023-го дом расселили.
«Для ограничения проникновения в расселенный дом 16 по улице 9-й микрорайон выполнена зашивка оконных и дверных проемов до второго этажа включительно» — такой ответ GOROD48 получил от городского департамента ЖКХ. Возможно, когда-то все так и было, но сейчас все иначе, о чем свидетельствует наш фоторепортаж. Тем временем «Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку» — территория бывшего детсада на улице Геологической напоминает лес, по которому шла к бабушке сказочная девочка. Окна и двери здания также забили досками, но вход в здание снова свободен, несмотря на семь постановлений суда на этот счет.
Настало время для ремонта
и так как я весьма культурн,
на перфораторе сыграю
ноктюрн
«Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке». До мэрии наконец-то дошли выделенные ранее правительством области дополнительные средства на восстановление городских магистралей. Управление главного смотрителя выставило на торги закупку на ремонт дорог на 224 719 101 рубль.
Советскую капитально обновляли (фактически, строили заново) белорусские дорожники в 2017 году. Первомайскую «капиталила» липецкая компания «Дорожник» в 2018-м. Апгрейд ждут также внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне, улицы Краснознаменная (по всей ее длине), Арсеньева (Сокол), Адмирала Лазарева и Рязанская (Новолипецк), Новотепличная на Опытной (от дома № 1 до дома № 23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала).
— Если бы не раскопки, Советская бы до сих пор бы держалась, — заметил Таксист.
— Всё на этом и построено, как в комедии: только утром — асфальт, а вечером — трубы, — согласился Сергей.
Действительно, после восьми лет эксплуатации, после десятков порывов под ней коммунальных сетей Советская превратилась в одну сплошную заплатку, хотя дорожники из Рогачева давали ей 10-летнюю гарантию.
А вот также построенная с нуля дорога на проспекте Победы в 2019–2020 годах стоит без проблем. Почему? Потому что во время ее реконструкции московской компанией «Руслан-1» энергетики либо вынесли из-под магистрали свои сети, либо заново их переложили. Но проспект все равно устал. И управление строительства мэрии успело привлечь москвичей для ремонта покрытия на просевших участках за несколько месяцев до завершения 5-летней гарантии на работы (на свой баланс муниципалитет взял обновленный проспект лишь осенью 2021 года). «Руслан-1» выполнил и решение арбитражного суда по иску мэрии: купил и доставил в Липецк 97 новых уличных светильников взамен признанных непригодными — их уже поменял «Липецкгорсвет». В мае дорожники заменили асфальт вокруг канализационных люков и дождеприемных решеток, а на этих выходных должны уложить асфальт большими картами на местах, где он пришел в негодность.
Правда, липчане тут же пожаловались на ночную активность дорожников: «На проспекте Победы долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой в 12 часов ночи!» Но оказалось, что строители работают по ночам именно потому, что ГАИ дала указание заказчику организовать работу подрядчика после вечернего часа пик, чтобы не мешать движению транспорта по одной из самых оживленных городских магистралей.
— Вам «шашечки» или ехать? — подколол недовольных Выбор.
Однако одно место на проспекте Победы останется таким, каким есть: с вечной лужей на «зебре» между ТЦ «Уют» и улицей Неделина. Она появилась сразу же после того, как москвичи завершили реконструкцию проспекта, и с тех пор стала притчей во языцех. Но москвичи не собираются что-то менять: «Лужа не наша!» За подрядчика вступился и заказчик: все было сделано по проекту. Но если лужи на «зебре» до обновления дороги не было, а потом она появилась, значит, или ошиблись проектировщики, или подрядчик, или чего-то недосмотрел куратор строительства. Вариантов больше нет!
А вот «Петровский спуск исследуют георадаром»: визуальный осмотр места просадки нового асфальта на обновленном в апреле Петровском спуске ничего не дал. Но вскрытие показало пустоту под местом провала. Кстати, в Липецке бытует легенда, по которой Соборную или Железную гору пронизывает подземный ход. В исторической части города также много заваленных старых подвалов и водостоков.
Ну и ну!
«Двоих липчан ужалили змеи». Мужчина столкнулся с гадюкой во время прогулки, женщина — на пляже. А «Число покусанных клещами перевалило за две тысячи». Но медики бьют тревогу о другом: липчане травятся… мухоморами, которые заказывают в интернете для получения эйфории! Такая волна отравлений не имеет сезонности — она периодически повторяется круглый год.
А выступивший в Липецке на концерте «30 лет на сцене» певец SHAMAN из-за бронзовой табличке на постаменте с цитатой из его песни назвал своим наследием… памятник Александру Невскому!
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