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Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»
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сегодня, 17:06

Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»

Старые деревья падают с территории бывшего детсада во двор жилого дома. Но снести их не позволяет законодательство.

Жители Сырского Рудника уже больше 20 лет добиваются сноса полуразрушенного здания детского сада на улице Геологической.

«Приезжали и депутаты, и телевидение, но результата ноль. Одни обещания! Недавно при сильных порывах ветра упало дерево с территории садика на территорию жилого дома, а рядом стоят еще два дерева и ждут своей очереди упасть. Собственник земельного участка давно живет в Москве, и, судя по всему, не собирается ничего менять на «своем» участке, хотя при проверках в 2025 году уточнил, что будет строить 80-квартирный дом. Но как говорится, тишина полная», — рассказала жительница поселка. — «Неужели земельный департамент и администрация не могут выйти в суд и изъять данный участок у собственника в связи с ненадлежащим использованием земли? Неужели жильцы должны более 20 лет смотреть на это уродство и разруху? Ведь понятно, что никакая застройка дома здесь не будет производиться, хотя бы потому, что для этого нужно соблюдать нормативы застройки по площади и метражу. Где законы, где администрация, где власть города? Сколько это будет еще тянуться?»

Мы побывали в поселке. Окзалось, что заборошка когда-то была детским садом № 58 «Красная шапочка». Теперь его территория заросла и чем-то напоминает лес, по которому шла к бабушке сказочная девочка.



Территория бывшего детсада огорожена, но не вся. Пройти на нее можно свободно, чем, по словам местных жителей, пользуются подростки.



То там, то здесь можно увидеть кучи мусора, и остатки костров.



Окна и двери здания частично забиты досками. Их закрыли три года назад после вмешательства прокуратуры Советского района еще. С тех пор что-то отвалилось, и вход в здание снова свободен.





Особенно жителей Сырского Рудника волнуют старые накренившиеся деревья, два из которых уже упали. Последнее недавно.



 Его распилили, но до сих пор не убрали ветки. Часть сложена на детской площадке соседнего с садиком двора.





— На площадке дети играют. Страшно, что на них в любое время может упасть дерево, — переживает встреченная нами женщина.

В администрации Липецка GOROD48 расказали, что городской департамент развития территории несколько лет требовал от прежнего собственника земельного участка с детским садом надлежащего содержания территории. Октябрьский районный суд даже вынес семь постановлений собственнику за невыполнение предписаний департамента.

А в начале 2026 года собственник продал участок специализированному застройщику «СБР-СТРОЙ». Надписи на заборе детсада были закрашены, прилегающая территория приведена в порядок.

«В настоящее время основания для изъятия земельных участков в муниципальную собственность Липецка отсутствуют. Проведение контрольных мероприятий возможны не ранее 1 сентября 2028 года. До истечения указанного срока собственник имеет право привести участок в порядок без применения санкций. Учитывая изложенное, информация по неудовлетворительному состоянию вышеуказанных объектов будет направлена в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области для проведения контрольного мероприятия в рамках имеющихся полномочий», — добавили в мэрии.
ЖКХ
благоустройство
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