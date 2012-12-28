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сегодня, 13:46
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Число покусанных клещами перевалило за две тысячи

В том числе пострадали 785 детей.

По состоянию на 3 июня от укусов клещей в Липецкой области пострадали 2013 человек, из них 785 детей (39% всех случаев).

Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 17%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 7,2%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

В 72% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (12,6% всех случаев), в садоводческих товариществах (5,9%), на кладбищах (1,8%), в парках (2,9%) и прочих местах (4,8%).

Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.

Снизить риск встречи с клещами помогают акарицидная обработка территории и другие меры профилактики, в том числе правильное ношение одежды и применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Мефодий
4 минуты назад
Где наши зоозащитники? Самое время встать на защиту клещей, пока их совсем не извели. Привлечь к ответственности лаборатории за негуманное обращение.
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Гость
9 минут назад
Непонятно: из года в год увеличивается число пострадавших людей и животных...Но почему не принимаются более эффективные меры для борьбы с клещами? ...Ведь раньше этих клещей не было.
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Карабас--Барабас
сегодня, 14:48
И куды бедному клещу податься
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