Число покусанных клещами перевалило за две тысячи

В том числе пострадали 785 детей.

По состоянию на 3 июня от укусов клещей в Липецкой области пострадали 2013 человек, из них 785 детей (39% всех случаев).Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 17%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 7,2%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.В 72% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (12,6% всех случаев), в садоводческих товариществах (5,9%), на кладбищах (1,8%), в парках (2,9%) и прочих местах (4,8%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.Снизить риск встречи с клещами помогают акарицидная обработка территории и другие меры профилактики, в том числе правильное ношение одежды и применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.