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Общество
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32 минуты назад
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Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Разовая покупка по-прежнему составляет не более 30 литров.
Напомним, 26 июня на заседании областного операштаба, где обсуждалась ситуация с топливом, Игорь Артамонов уже заявлял, что «временный порядок отпуска бензина пока будет продлён. Это необходимо, чтобы не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС».
Ограничения на продажи бензина в регионе действуют с 24 июня. Тогда в пресс-службе губернатора сообщали, что залить в бак можно 30 литров бензина. Однако в документе говорится «не более 30 литров». На некоторых заправках продают по 20 литров, что не противоречит указу.
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