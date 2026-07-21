Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса

И разбили стекло. Дело о хулиганстве ушло в суд.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело 35-летнего и 36-летнего мужчин, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия группой лиц в общественном транспорте.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липцкой области, эти события развернулись13 февраля в автобусе «Большая Кузьминка – Липецк». Около четырех часов дня 38-летний водитель автобуса заметил выпивающих на остановке мужчин и во время посадки пассажиров закрыл дверь прямо перед их носом — он не хотел пускать в салон сильно пьяных пассажиров. Но те начали с силой долбить по двери. В конце концов водитель открыл дверь и в салоне начался конфликт.Перепалка переросла в драку. По данным следствия, 35-летний и 36-летний мужчины нанесли водителю множественные удары кулаками по голове, телу и рукам. А один из мужчин подошел к водительской двери и разбил кулаком стекло, причинив перевозчику ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.Дело о хулиганстве расследовала полиция. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы.