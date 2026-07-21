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21.07.2026 12:09
23

Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса

И разбили стекло. Дело о хулиганстве ушло в суд.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело 35-летнего и 36-летнего мужчин, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия группой лиц в общественном транспорте.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липцкой области, эти события развернулись13 февраля в автобусе «Большая Кузьминка – Липецк». Около четырех часов дня 38-летний водитель автобуса заметил выпивающих на остановке мужчин и во время посадки пассажиров закрыл дверь прямо перед их носом — он не хотел пускать в салон сильно пьяных пассажиров. Но те начали с силой долбить по двери. В конце концов водитель открыл дверь и в салоне начался конфликт.

Перепалка переросла в драку. По данным следствия, 35-летний и 36-летний мужчины нанесли водителю множественные удары кулаками по голове, телу и рукам. А один из мужчин подошел к водительской двери и разбил кулаком стекло, причинив перевозчику ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.

Дело о хулиганстве расследовала полиция. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы.
хулиганство
автобус
транспорт
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Однако
вчера, 12:04
Жантельмены великовозрастные, опора и цвет нации?
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Ч
21.07.2026 20:49
" Велосипедисту " , два раза в жизни пытался помочь мужчинам , которые лежали на земле . Первая мысль -- человеку стало плохо . Когда после успешного подъёма " эта личность " начала меня бранить и приставать , - я оставил её в покое . Второй случай , - отведи меня домой . Как будто я знаю где он проживает . Теперь прохожу мимо , не обращая внимания .
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колыма
21.07.2026 19:23
вообще озверели людоподобные
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Турист
21.07.2026 20:43
Хватает рекламы на телевидение крымский вино сами виноваты в алкотуризме
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Велосипедисту
21.07.2026 19:00
не принимайте близко к сердцу. Например, однажды поздно вечером я ехал на велосипеде и меня обстреляли снежками какие-то пьяные подростки, наверно не стоит на это обращать внимание...
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Велосипедисту
21.07.2026 18:30
правильно, не все алкоголики буйные. Но в данном случае, наверно, они были именно такие, буйные. Водитель сжалился над ними и впустил их в салон. А что он получил "в благодарность" за своё сострадание к ним?
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407 маршрут
21.07.2026 18:22
Только подорожание стоимости проезда избавит общество от пьяных и агресивных
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Гость
вчера, 05:45
И многим нетрезвым когда их больше трех бесплатно прокатить отказывали?
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Таксист
21.07.2026 18:37
Проезд, на транспорте 100р,, а проезд на такси 110, (с тракторного на сокол. И также, с нлмк на елецкий) 4 часа, в очереди за бензином. Вперёд господа...
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Гость
вчера, 05:42
Проезд, на транспорте 100р,, а проезд на такси 110, (с тракторного на сокол. И также, с нлмк на елецкий) 4 часа, в очереди за бензином. Вперёд господа... Автобус до Едьца едет 1:15 автобус с рудника до сокола 1:10 и это когда пробок еще нет
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Шакира
вчера, 01:33
Проезд, на транспорте 100р,, а проезд на такси 110, (с тракторного на сокол. И также, с нлмк на елецкий) 4 часа, в очереди за бензином. Вперёд господа... Не ври, нет таких цен на такси! Даже от Европы(на Стаханова] до областной поликлиники на 19 микрорайоне (там ехать от силы 10 мин) дешевле 230 ни разу не платили, ну т.е. сумму нам назначал оператор такси. Вынуждены часто пользоваться услугами такси, так что ценник знаем.
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Наказание
21.07.2026 17:53
Надо отменить автобус в данном населённом пункте и на данных остановках на месяц. И повесить объявление почему и из-за кого.
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Славик
21.07.2026 17:35
Необходимо обязать водителей автобусов надевать строительные каски.
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Степа
21.07.2026 16:56
Водитель,что, с функциями нарколога?
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Очевидец
21.07.2026 16:50
Лишний раз убеждаешься: не делай людям добра, не получишь зла.
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