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Происшествия
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21.07.2026 12:09
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Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
И разбили стекло. Дело о хулиганстве ушло в суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липцкой области, эти события развернулись13 февраля в автобусе «Большая Кузьминка – Липецк». Около четырех часов дня 38-летний водитель автобуса заметил выпивающих на остановке мужчин и во время посадки пассажиров закрыл дверь прямо перед их носом — он не хотел пускать в салон сильно пьяных пассажиров. Но те начали с силой долбить по двери. В конце концов водитель открыл дверь и в салоне начался конфликт.
Перепалка переросла в драку. По данным следствия, 35-летний и 36-летний мужчины нанесли водителю множественные удары кулаками по голове, телу и рукам. А один из мужчин подошел к водительской двери и разбил кулаком стекло, причинив перевозчику ущерб на сумму около 50 тысяч рублей.
Дело о хулиганстве расследовала полиция. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы.
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