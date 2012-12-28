Петропарк: что там внутри?

Накануне самого яркого открытия лета GOROD48 сходил в парк аттракционов у взлетки и посмотрел, что там внутри. Мы узнали, сколько будет стоить билет на аттракционы, зачем в парке ростомер, и что скрывает огромная зеркальная стена.Напомним, Петропарк начнет работать 12 июня в 11:00, а вечером, в 17:00 парк торжественно откроют.PS. Парковки рядом с Петропарком нет. Пройти в него можно из Нижнего парка по аллее вдоль памятника Народовольцам, или со стороны Центрального пляжа (куда летом периодически заезжает автобус маршрута № 359). В будущем именно у пляжа обустроят парковку для посетителей Петропарка.