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Общество
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сегодня, 09:00
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Петропарк: что там внутри?
Напомним, Петропарк начнет работать 12 июня в 11:00, а вечером, в 17:00 парк торжественно откроют.
PS. Парковки рядом с Петропарком нет. Пройти в него можно из Нижнего парка по аллее вдоль памятника Народовольцам, или со стороны Центрального пляжа (куда летом периодически заезжает автобус маршрута № 359). В будущем именно у пляжа обустроят парковку для посетителей Петропарка.
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