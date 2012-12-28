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Общество
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сегодня, 09:00
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Петропарк: что там внутри?

Накануне самого яркого открытия лета GOROD48 сходил в парк аттракционов у взлетки и посмотрел, что там внутри. Мы узнали, сколько будет стоить билет на аттракционы, зачем в парке ростомер, и что скрывает огромная зеркальная стена.

Напомним, Петропарк начнет работать 12 июня в 11:00, а вечером, в 17:00 парк торжественно откроют.

PS. Парковки рядом с Петропарком нет. Пройти в него можно из Нижнего парка по аллее вдоль памятника Народовольцам, или со стороны Центрального пляжа (куда летом периодически заезжает автобус маршрута № 359). В будущем именно у пляжа обустроят парковку для посетителей Петропарка.
Что там внутри
Петропарк
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Комментарии (8)

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Сначала новые
А
5 минут назад
Также деньги... да ещё и за китай. Лучше бы трубы заменили
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Тыква
5 минут назад
Название напоминает петропак (многослойная коробка для соков))
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Бабка Первая
17 минут назад
"Петропарк" - это в честь Петра Алексеевича? Почему-то верилось, что будет хотя бы намёк на Петергоф и ту старину. А тут пластмасса китайская и ни малейшей даже стилизации. С названием - не вышло)
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Кюхельбекер
24 минуты назад
Хоть бы карусели разноцветными сделали! А то всё бледно, невзрачно. Зелёное на фоне зелёных деревьев?
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Луна
33 минуты назад
А что изменилось то? Такие же карусели что и были, только окрашены в другой цвет. Защиты от солнца для людей вообще нет. Только вечером можно посещать.
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Хаахаххаха
46 минут назад
330 миллионов за покрашеные гнилые деревья и атракционы с пластиковыми лошадьми. Вы наверно всех совсем за идиотов держите?
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Пенс
16 минут назад
Капитализм налицо
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