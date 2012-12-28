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26 минут назад
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Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара выясняется.

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор.

По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Ночью в Липецке дважды звучала сирена: вводился режим ракетной опасности. С шести утра в регионе отменены все уровни воздушной тревоги.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Все веселее и веселее.
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Липецкий Вася
20 минут назад
Что ж такое?! Как же ж так?!
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