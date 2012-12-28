Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара выясняется.



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В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор.По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.Ночью в Липецке дважды звучала сирена: вводился режим ракетной опасности. С шести утра в регионе отменены все уровни воздушной тревоги.