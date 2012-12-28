20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
В Липецке орудовал велосипедный вор-рецидивист: за 12 краж он получил 3,5 года строгого режима
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей
Происшествия
1356
26 минут назад
2
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара выясняется.
«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор.
По информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
Ночью в Липецке дважды звучала сирена: вводился режим ракетной опасности. С шести утра в регионе отменены все уровни воздушной тревоги.
3
0
2
0
1
Комментарии (2)