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Общество
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54 минуты назад
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Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке
До мэрии наконец-то дошли выделенные ранее правительством области дополнительные средства на восстановление городских магистралей.
В пакет вошло восстановление девяти дорог, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске. Главными магистралями, которые попадут под ремонт, станут улицы Советская и Первомайская. Первую из них в последний раз капитально обновляли (фактически, строили заново) белорусские дорожники в 2017 году, вторую капиталила липецкая компания «Дорожник» в 2018-м. Апгрейд ждут внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне, улицы Краснознаменная (по всей ее длине), Арсеньева (Сокол), Адмирала Лазарева и Рязанская (Новолипецк), Новотепличная на Опытной (от дома №1 до дома №23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала).
Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать отремонтированные дороги заказчику — к 15 октября.
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