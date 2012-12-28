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54 минуты назад
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Советская и Первомайская вошли в самую крупную закупку на ремонт дорог в Липецке

До мэрии наконец-то дошли выделенные ранее правительством области дополнительные средства на восстановление городских магистралей.

Еще в марте губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что дополнительно выделяет мэрии Липецка 200 млн рублей на ремонт дорог. Но в итоге денег на это муниципалитет получил даже больше: городское управление главного смотрителя выставило на торги закупку на ремонт дорог на 224 719 101 рубль.

В пакет вошло восстановление девяти дорог, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске. Главными магистралями, которые попадут под ремонт, станут улицы Советская и Первомайская. Первую из них в последний раз капитально обновляли (фактически, строили заново) белорусские дорожники в 2017 году, вторую капиталила липецкая компания «Дорожник» в 2018-м. Апгрейд ждут внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне, улицы Краснознаменная (по всей ее длине), Арсеньева (Сокол), Адмирала Лазарева и Рязанская (Новолипецк), Новотепличная на Опытной (от дома №1 до дома №23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала).

Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать отремонтированные дороги заказчику — к 15 октября.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Сначала новые
смотритель зоопарка
11 минут назад
все равно положут из Г и палок, а потом еще и квадра все перекапает)
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Бабаха
22 минуты назад
Наконец то сделают две улицы центра , а то позор просто, такие дороги в центре, надеюсь ума хватит согласовать с трубочистами рир энерго чтоб сразу трубы все поменяли на советской и первомайской)))???
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31 минуту назад
Главное, чтобы ремонт указанных дорог не затянулся, как в одночасье остановилось время при ремонте Первой поликлиники.
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Клара
42 минуты назад
Рудный переулок внутри домов лет 40 не видел нового асфальта. Пишут, участвуйте в программе, а тут каждые 10 лет ремонт.
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Екатерина
46 минут назад
И как обычно, после того как поменяют асфальт, то рванет труба и будут провалы и дыры. Когда в городе будет работа команды??? А не лебедь, рак и щука!!!!
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