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сегодня, 17:51
11

Петровский спуск исследуют георадаром

Причиной такого решения стал провал, под которым оказалось пустота.

На Петровском спуске, где в середине мая образовался провал, новая воронка. Она образовалась на латке, которой заделали прежний провал.
Как рассказали GOROD48 в администрации Липецка, место провала вскрывали в присутствии целой комиссии.

— Под слоем дорожного покрытия выявлена пустотность. На основании чего принято решение о проведении георадарного обследования всего спуска для выявления пустот. На его основании будут применяться дальнейшие меры.

В Липецке бытует легенда, по которой Соборную или Железную гору пронизывает подземный ход. В исторической части города также много заваленных во время перестройки улиц водостоков и подвалов.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
48
53 минуты назад
Знаете ли... Приезжали москвичи в 2001 году... Лотали дорогу напротив знака Липецк старого, где танк. Лотали насыпной гранитной крошкой, кто помнит - как раньше в Липецке были дороги. Прошло 10 лет - и их временные латки стали выпирать на пару см над асфальтом рядом. Вот так надо делать!!!
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Гость
сегодня, 22:46
Зато госпожа Бедрова успешно отчиталась об окончании ремонта спуска к 1 мая)
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Провидец
сегодня, 20:51
Клад там зарыт однако. Уметь искать надо.
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Раскат
сегодня, 20:42
Это не провал, это отрицательный бугор;))
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Захарова
сегодня, 19:41
а что бывает комиссия не целая?
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Остап
сегодня, 19:35
Выезжаю...
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Петр I
сегодня, 19:29
Да и никаких георадаров в наше время не было тоже. Ездили с кочки на кочку и норм.
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Антуан
сегодня, 19:21
Везде где порывы ,где были дорожники - везде провал
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Вспоминаю
сегодня, 19:18
Со времён Петра I не было никаких провалов
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Владимир
сегодня, 18:26
Не в том ли самом месте весно был многодневный прорыв трубы?
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