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Общество
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сегодня, 17:51
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Петровский спуск исследуют георадаром
Причиной такого решения стал провал, под которым оказалось пустота.
Как рассказали GOROD48 в администрации Липецка, место провала вскрывали в присутствии целой комиссии.
— Под слоем дорожного покрытия выявлена пустотность. На основании чего принято решение о проведении георадарного обследования всего спуска для выявления пустот. На его основании будут применяться дальнейшие меры.
В Липецке бытует легенда, по которой Соборную или Железную гору пронизывает подземный ход. В исторической части города также много заваленных во время перестройки улиц водостоков и подвалов.
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